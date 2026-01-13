Diário do Nordeste
BBB 26: ex-jogador Edilson 'Capetinha' tem trajetória polêmica

Integrante do Camarote do reality carrega histórico de controvérsias dentro e fora de campo.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Edílson Capetinha celebra no programa BBB, usando uma camisa preta com estampa de uma figura segurando um troféu, em um palco iluminado por luzes neon.
Legenda: Edílson Capetinha foi anunciado como integrante do Camarote do BBB 26.
Foto: Reprodução/TV Globo.

Campeão da Copa do Mundo de 2002 com a Seleção Brasileira e um dos nomes mais marcantes do futebol nacional nos anos 1990 e início dos anos 2000, Edilson "Capetinha" é um dos integrantes do Camarote do BBB 26. Aos 55 anos, o ex-atacante entra no reality cercado por curiosidade do público e por uma trajetória marcada por diversas polêmicas.

Uma das mais lembradas aconteceu na final do Campeonato Paulista de 1999, quando Edilson, então jogador do Corinthians, fez embaixadinhas no meio-campo durante o clássico contra o Palmeiras. O ato foi considerado provocação e estopim para uma briga generalizada no gramado do Morumbi, envolvendo atletas das duas equipes, entre eles Paulo Nunes, que defendia o Palmeiras na época.

Os conflitos do ex-jogador não se limitaram aos adversários. Em entrevista ao programa “Bola da Vez”, da ESPN Brasil, Edilson revelou que chegou a sacar uma faca contra Freddy Rincón durante uma discussão. O episódio teria ocorrido em uma partida do Corinthians disputada na Bolívia.

Fora dos gramados, o ex-atleta enfrentou problemas com a Justiça. Ele já foi preso algumas vezes por atraso no pagamento de pensão alimentícia. Em uma das ocasiões, chegou a ser abordado pela Polícia enquanto estava em um shopping em Salvador.

Comentarista esportivo

Após a aposentadoria, Edílson seguiu carreira como comentarista esportivo e seguiu acumulando controvérsias. Em 2018, quando trabalhava no canal Fox Sports, o ex-jogador fez uma declaração racista ao comentar sobre o goleiro Jailson, então no Palmeiras. “É goleiro negão. Goleiro negão sempre toma um gol. Tem coisa no futebol que vocês não jogaram e não entendem”, disse na ocasião.

Entre 2019 e 2021, Edílson passou por programas como “Os Donos da Bola” e “Jogo Aberto”, na Band, onde ficou conhecido por comentários explosivos, provocações e declarações polêmicas. O comportamento acabou resultando em sua demissão da emissora.

