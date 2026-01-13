Diário do Nordeste
Relembre como foi a participação dos veteranos nas outras edições do BBB

Seis ex-BBBs retornaram ao jogo e reativaram memórias marcantes de diferentes temporadas do programa.

O BBB 26 começou na noite de segunda-feira (12) com a revelação dos nomes dos seis ex-participantes escolhidos para retornar ao jogo nesta edição. Vindos de temporadas distintas, os veteranos carregam histórias, rivalidades e momentos que marcaram suas passagens pelo reality show.

A seguir, relembre como foi a participação de cada um deles nas edições anteriores.

Sol Vega – BBB 4

Sol Vega, hoje com 47 anos, nasceu em São Paulo e participou da quarta edição do Big Brother Brasil. Atriz e empresária, ela ficou eternizada por sua versão da música “We Are The World”, de Michael Jackson e Lionel Richie, popularmente lembrada pelo público como “Iarnuou”.

Antes de entrar no reality, Sol trabalhava como frentista e integrou o grupo apelidado de “Superpobrinhos”, em uma edição marcada pelo embate de classes sociais. Curiosamente, sua inscrição no programa foi feita pela gerente do posto de gasolina onde ela trabalhava.

Cowboy – BBB 7

Natural de Manhuaçu, em Minas Gerais, Alberto Cowboy, de 49 anos, participou do BBB 7 e ganhou notoriedade pela intensa rivalidade com Diego Alemão, campeão da edição.

Uma de suas jogadas mais lembradas foi colocar Alemão e Íris Stefanelli no mesmo paredão, que terminou com a eliminação de Íris. O embate com o favorito do público culminou na saída do Cowboy com 85% dos votos, embora não tenha sido a maior rejeição da temporada.

Jonas Sulzbach – BBB 12

Nascido em Lajeado, no Rio Grande do Sul, Jonas Sulzbach ficou em terceiro lugar no BBB 12, levando R$ 50 mil. Hoje com 39 anos, o empresário é conhecido nas redes sociais pelo estilo de vida fitness.

Durante o programa, viveu romances com Renata e Monique, que não seguiram após o confinamento. Fora da casa, seu relacionamento mais famoso foi com Mari Gonzalez. Eles estavam juntos durante a participação dela no BBB 20 e terminaram em outubro de 2023.

Ana Paula Renault – BBB 16

Mineira de Belo Horizonte, Ana Paula Renault, de 44 anos, participou do BBB 16 e rapidamente se tornou uma das figuras mais marcantes da edição. Jornalista, ficou conhecida pelo bordão “Olha ela!”, dito ao retornar imune de um paredão falso.

Apontada como favorita ao prêmio, Ana Paula acabou expulsa do reality após um episódio de agressão contra Renan Oliveira. No início do jogo, também protagonizou uma rivalidade com Laércio, ao reclamar do fato de ele dormir apenas de cueca, conflito que culminou na eliminação do brother.

Babu Santana – BBB 20

Carioca, o ator Babu Santana, de 46 anos, integrou o grupo Camarote do BBB 20, primeira edição a adotar o formato misto. A trajetória foi marcada por recordes: enfrentou 10 paredões e passou diversas semanas na Xepa.

Construiu uma amizade muito comentada com Felipe Prior e entrou no programa com cerca de 23 mil seguidores, saindo com mais de 5 milhões.

Babu foi eliminado no último paredão da edição, disputado contra Rafa Kalimann e Thelma Assis, campeã da temporada.

Sarah Andrade – BBB 21

Natural de Brasília, Sarah Andrade, de 34 anos, participou do BBB 21 e integrou o famoso “G3”, ao lado de Gil do Vigor e Juliette. Conhecida pelo perfil observador, ganhou o apelido de “espiã” por analisar atentamente o jogo dos colegas.

Ela foi eliminada no nono paredão da temporada e virou meme após Gil contar que Sarah deixou o programa com apenas dois prêmios: uma barraca e um colchão. A conversa entre Gil e Juliette sobre o assunto segue viralizando nas redes até hoje.

