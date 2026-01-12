Veteranos BBB 26: Ícone do BBB 4, Sol Vega retorna ao reality aos 47 anos
Na sua primeira passagem pelo reality, a veterana foi eliminada no penúltimo paredão.
A veterana Sol Vega, 47 anos, participou da 4ª edição do BBB, está de volta ao reality. Atualmente atriz e empresária, a paulistana marcou sua passagem pelo reality show ficou pela icônica interpretação de "We Are The World", de Michael Jackson e Lionel Richie, que ela adaptou para "Iarnuou"
Na época, antes de entrar na disputa pelo prêmio, ela enfrentou o voto do público em 13 de janeiro de 2004 para garantir uma vaga no reality.
Com 76% dos votos, a então frentista conquistou a aprovação do público e se juntou ao elenco da temporada.
Veja também
Participantes Veteranos
Dentre os outros nomes confirmados no grupo Camarote, estão: Babu Santana, Jonas Sulzbach, Sarah Andrade, Alberto Cowboy e Ana Paula Renault.