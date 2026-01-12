Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Veteranos BBB 26: Ícone do BBB 4, Sol Vega retorna ao reality aos 47 anos

Na sua primeira passagem pelo reality, a veterana foi eliminada no penúltimo paredão.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Colagem com fotos de Sol Vega.
Legenda: Na sua primeira participação do reality, Sol fez amizade com a então campeã Cida.
Foto: Divulgação / TV Globo.

A veterana Sol Vega, 47 anos, participou da 4ª edição do BBB, está de volta ao reality. Atualmente atriz e empresária, a paulistana marcou sua passagem pelo reality show ficou pela icônica interpretação de "We Are The World", de Michael Jackson e Lionel Richie, que ela adaptou para "Iarnuou" 

Na época, antes de entrar na disputa pelo prêmio, ela enfrentou o voto do público em 13 de janeiro de 2004 para garantir uma vaga no reality.

Com 76% dos votos, a então frentista conquistou a aprovação do público e se juntou ao elenco da temporada.

Veja também

teaser image
Zoeira

BBB 26: Confira quem são os 'Veteranos' selecionados para entrar na casa

Participantes Veteranos

Dentre os outros nomes confirmados no grupo Camarote, estão: Babu Santana, Jonas Sulzbach, Sarah Andrade, Alberto Cowboy e Ana Paula Renault.

 
Assuntos Relacionados
Imagem dos particopantes do Quarto Branco do BBB 26.
Zoeira

Dinâmica do Quarto Branco oferece duas vagas no BBB 26

Candidatos que não venceram as disputas nas Casas de Vidro retornam para tentar entrar na casa.

Redação
Há 37 minutos
Imagem da ex-BBB Ana Paula Reunalt, que retorna à 26ª edição do BBB.
Zoeira

Veteranos BBB 26: Expulsa por agressão, Ana Paula Reunalt retorna após 10 anos

Apresentadora aproveita nova chance para ganhar prêmio do programa.

Redação
Há 50 minutos
bbb.
Zoeira

Prêmio do BBB 26 supera R$ 5,4 milhões, sendo o maior da história do programa

Valor renderá durante a edição.

Redação
Há 59 minutos
Imagem de Sarah Andrade, que participou do BBB da Juliette, e retornou para o BBB 26.
Zoeira

Veteranos BBB 26: Integrante do 'G3' no BBB 21, Sarah Andrade tem nova chance no reality

Empresária é natural de Brasília e fala sobre comportamento humano nas redes sociais.

Redação
Há 1 hora
Imagem do participante Jonas Sulzbach, do BBB 26.
Zoeira

Veteranos BBB 26: 3º lugar no BBB 12, Jonas Sulzbach entra novamente na casa

Empresário chegou a namorar a ex-BBB Mari Gonzalez.

Redação
Há 1 hora
Colagem do participante Alberto.
Zoeira

Veteranos BBB 26: Grande rival de Diego Alemão, Alberto Cowboy volta ao programa

O participante foi tido como o vilão da sua edição.

Redação
Há 1 hora
Colagem com fotos de Sol Vega.
Zoeira

Veteranos BBB 26: Ícone do BBB 4, Sol Vega retorna ao reality aos 47 anos

Na sua primeira passagem pelo reality, a veterana foi eliminada no penúltimo paredão.

Redação
Há 1 hora
Imagem do Babu Santana, do BBB 20, agora é participante do BBB 26.
Zoeira

Babu Santana, ator que interpretou Tim Maia, retorna ao BBB

Ator participou da 20ª edição do Big Brother Brasil.

Redação
Há 1 hora
Colagem do ex-jogador Edilson Capetinha.
Zoeira

Edilson Capetinha, ex-jogador de futebol, é confirmado no BBB 26

Campeão do mundo em 2002 e ídolo do Corinthians, Edilson está no grupo Camarote do Big Brother Brasil.

Redação
Há 1 hora
Casa do BBB26.
Zoeira

BBB 26: Confira quem são os 'Veteranos' selecionados para entrar na casa

Participantes foram anunciados durante programa ao vivo.

Redação
Há 1 hora
Colagem com fotos do ator Henri Castelli.
Zoeira

Afastado das novelas há sete anos, Henri Castelli é confirmado no BBB 26

Integrante do grupo Camarote, artista conquistou fama de galã ao colecionar trabalhos na TV Globo.

Redação
Há 1 hora
Imagem de Aline Campos, participante do BBB 26.
Zoeira

Aline Campos, ex-bailarina do Faustão, está no BBB 26

Anúncio ocorreu durante o programa ao vivo.

Redação
Há 1 hora
Imagem da cantora Marina Sena falando de Juliano Floss, novo participante confirmado no BBB 26.
Zoeira

Marina Sena pede torcida para Juliano Floss: 'Vamos fazer ele ganhar'

Namorado da cantora foi confirmado no Camarote do BBB 26.

Redação
12 de Janeiro de 2026
foto de Juliano Floss sem camisa em uma sacada de prédio. Ele foi confirmado no Camarote do BBB 26.
Zoeira

Quem é Juliano Floss, dançarino confirmado no Camarote do BBB 26

Jovem é namorado da cantora Maria Sena e um dos nomes mais comentados da nova geração de influenciadores.

Redação
12 de Janeiro de 2026
Colagem com as personagens de Solange Couto.
Zoeira

Confirmada no BBB 26, Solange Couto tem personagens marcantes na TV

Atriz está no grupo dos Camarotes do reality.

Redação
12 de Janeiro de 2026
Interior de luxo com tema de riqueza, apresentando um design suntuoso com mobiliário verde e dourado, piso de mármore, expositores de joias e um cofre dourado, característico de um cenário de reality show como o Big Brother Brasil.
Zoeira

Veja os famosos que entraram para o Camarote do BBB 26

Celebridades do grupo começaram a ser reveladas durante os intervalos da novela "Coração Acelerado".

Redação
12 de Janeiro de 2026
Homem sorridente em jaqueta e calça jeans claras, apontando o dedo para a câmera em um fundo branco.
Zoeira

Marcel desiste do BBB 26; saiba quem entra no lugar

O participante já havia tentado desistir do programa antes de vencer a votação da Casa de Vidro.

Redação
12 de Janeiro de 2026
Sol Vega foi uma das participantes mais icônicas do BBB 4.
Zoeira

Cotada para o BBB 26, Sol Vega vende roupas em feiras, é atriz e influencer

Ela ficou em quarto lugar no BBB 4.

Redação
12 de Janeiro de 2026
Titina Medeiros.
Zoeira

Velório de Titina Medeiros é realizado em teatro de Natal

Da capital, o corpo será levado para Acari, cidade onde a atriz cresceu.

Redação
12 de Janeiro de 2026
Imagem do apresentador Tadeu Schmidt, do Big Brother Brasil 26, BBB 26.
Zoeira

BBB 26: saiba tudo sobre a nova edição do reality

Programa estreia nesta segunda-feira (12).

Redação
12 de Janeiro de 2026