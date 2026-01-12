Babu Santana, ator que interpretou Tim Maia, retorna ao BBB

O ator Babu Santana, participante do BBB 20, foi confirmado no grupo dos Veteranos da 26ª edição do Big Brother Brasil na noite desta segunda-feira (12). Em sua edição, foi um dos personagens mais icônicos, sobrevivendo a diversos paredões e criando, com Prior, uma das duplas mais marcantes da história do reality.

Babu, carioca de 46 anos, é conhecido por participar de filmes de alcance nacional, como "Tim Maia" (2014), "Estômago" (2007) e "Oeste Outra Vez" (2024).

Após sua saída do reality, ele descobriu ter diabetes e passou a dar palestras de conscientização sobre a doença em todo Brasil. Babu também aproveitou o destaque que ganhou com o BBB para contribuir, por meio da arte, com territórios de vulnerabilidade social em cidades como Rio de Janeiro e São Paulo.

Veja também Zoeira Quem é Juliano Floss, dançarino confirmado no Camarote do BBB 26 Zoeira Confirmada no BBB 26, Solange Couto tem personagens marcantes na TV

Veteranos no BBB 26

O reality conta com um grupo de "Veteranos", que foram participantes de outras edições e agora retornam em busca de uma nova chance.

Dentre os nomes confirmados, estão: