Babu Santana, ator que interpretou Tim Maia, retorna ao BBB
Ator participou da 20ª edição do Big Brother Brasil.
O ator Babu Santana, participante do BBB 20, foi confirmado no grupo dos Veteranos da 26ª edição do Big Brother Brasil na noite desta segunda-feira (12). Em sua edição, foi um dos personagens mais icônicos, sobrevivendo a diversos paredões e criando, com Prior, uma das duplas mais marcantes da história do reality.
Babu, carioca de 46 anos, é conhecido por participar de filmes de alcance nacional, como "Tim Maia" (2014), "Estômago" (2007) e "Oeste Outra Vez" (2024).
Após sua saída do reality, ele descobriu ter diabetes e passou a dar palestras de conscientização sobre a doença em todo Brasil. Babu também aproveitou o destaque que ganhou com o BBB para contribuir, por meio da arte, com territórios de vulnerabilidade social em cidades como Rio de Janeiro e São Paulo.
Veja também
Veteranos no BBB 26
O reality conta com um grupo de "Veteranos", que foram participantes de outras edições e agora retornam em busca de uma nova chance.
Dentre os nomes confirmados, estão:
- Sol Vega (BBB 4)
- Babu Santana (BBB 20)
- Alberto Cowboy (BBB 7)
- Sarah Andrade (BBB 21)
- Jonas Sulzbach (BBB 12)
- Ana Paula Reunalt (BBB 16)