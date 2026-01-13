Diário do Nordeste
Participante do BBB 26, Henri Castelli foi casado com Isabeli Fontana; relembre

O ator foi anunciado nessa segunda-feira (12) como um dos participantes do reality show da Globo.

(Atualizado às 10:31)
Zoeira
henri castelli e isabeli fontana sorrindo em primeiro plano no lado esquerdo da imagem; o lado direito mostra um close de um lábio inferior com o nome HENRI tatuado.
Legenda: Henri e Isabeli foram considerados um dos casais mais bonitos dos anos 2000.
Foto: Reprodução.

Anunciado nessa segunda-feira (12) como um dos participantes do Camarote do BBB 26, Henri Castelli volta aos holofotes com a estreia do reality. E, com isso, muitos relembraram um dos relacionamentos mais comentados do ator: o casamento com a top model Isabeli Fontana.

Os dois se conheceram em 2004, durante um voo para Nova York, e rapidamente engataram um romance que chamou atenção pela beleza e popularidade do casal. O casamento aconteceu no ano seguinte, em 2005, em clima de luau no Forte da Urca, no Rio de Janeiro. A cerimônia teve direito a mergulho no mar após os votos e a uma cena inusitada na festa: Henri retirou com a boca a cinta-liga vermelha da noiva e a lançou aos convidados solteiros. A lua de mel foi em Tóquio, no Japão.

Em 2006, nasceu Lucas, filho do casal. Em entrevistas, o ator revelou que insistiu para que Isabeli engravidasse naquele momento e chegou a fazer um acordo com a então esposa.

“Eu insistia, ela já tinha um filho e não queria ter outro naquele momento porque estava no auge. Falei: ‘você engravida depois da novela, eu falo com a Globo, paro um tempo e fico cuidando do bebê enquanto você retoma a sua carreira’”, contou Henri em 2020, em entrevista a Angélica. Segundo ele, a promessa foi cumprida e o ator ficou cerca de três anos afastado das novelas para se dedicar ao filho.

Separação e tatuagens

A separação, após cinco anos de casamento, foi cercada por rumores e polêmicas. Em 2014, Isabeli revelou que o término foi traumático e que carregou por muito tempo o sentimento de culpa por se separar do pai do segundo filho. Atualmente, os dois mantêm uma relação de amizade.

Durante o relacionamento, Isabeli chegou a tatuar o nome de Henri nos lábios inferiores, homenagem que foi removida após o fim do casamento. O ator também já mostrou a palavra "sex" tatuada na gengiva.

Henri Castelli também relembrou detalhes do início do romance em um podcast recente. Segundo o ator, Isabeli se aproximou dele por meio de assessores em comum após o encontro no voo. “Após muitos desencontros em Nova York, convidei para assistir a um jogo do Brasil. Na volta, ela me chamou para beber água no apartamento. Tomei a água e segui. Foi uma relação rápida, pois ela tinha uma vida de muitas viagens”, contou.

Além de Isabeli, Henri já se relacionou com outras famosas, como Fernanda Vasconcellos e Jakeline Oliveira. Entre 2013 e 2014, namorou a empresária Juliana Despirito, com quem teve a segunda filha, Maria Eduarda.

