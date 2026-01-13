Ana Paula Renault é a primeira ex-A Fazenda a participar do BBB
Jornalista integrou o reality da Record em 2018 e retorna agora ao Big Brother Brasil.
Anunciada como Veterana do Big Brother Brasil (BBB) 26, Ana Paula Renault está de volta ao reality após participar de outro programa de confinamento ao vivo: em 2018, ela esteve em "A Fazenda", da RecordTV.
A jornalista foi anunciada como participante do BBB 26 na estreia do reality, nessa segunda-feira (12). A primeira participação dela foi em 2016, quando acabou expulsa após agredir fisicamente o participante Renan Oliveira.
Agora, ela se torna a primeira ex-participante do programa rural a integrar o Big Brother Brasil.
A passagem dela pela atração da Record também foi marcada por polêmicas. Ana Paula protagonizou uma intensa rivalidade com Nadja Pessoa e se envolveu em diversos conflitos dentro da casa. Após uma convivência considerada insustentável, a jornalista pediu aos colegas de confinamento que votassem nela para ir à roça e acabou sendo a terceira eliminada da edição.
Veja também
Além de Nadja, em "A Fazenda", Ana Paula teve desentendimentos com Vida Vlatt, Sandro Pedroso e Evandro Santo.
Apesar da eliminação precoce, ela saiu do programa com um prêmio: um carro zero quilômetro, dado por Luane Dias na primeira atividade do reality. Na ocasião, Ana Paula afirmou que deixaria o veículo para a amiga, que se tornou uma de suas principais aliadas no jogo.
De volta a um reality show, a expectativa em torno da participação de Ana Paula no BBB 26 é alta. Na estreia do programa, a edição reservou sua entrada para o final, aumentando a tensão entre os confinados. Milena, do grupo Pipoca, chegou a comentar que aguardava ansiosa a chegada da “Olha ela!”, bordão que viralizou durante a participação da jornalista no BBB 16.