Ana Paula Renault é a primeira ex-A Fazenda a participar do BBB

Anunciada como Veterana do Big Brother Brasil (BBB) 26, Ana Paula Renault está de volta ao reality após participar de outro programa de confinamento ao vivo: em 2018, ela esteve em "A Fazenda", da RecordTV.

A jornalista foi anunciada como participante do BBB 26 na estreia do reality, nessa segunda-feira (12). A primeira participação dela foi em 2016, quando acabou expulsa após agredir fisicamente o participante Renan Oliveira.

Agora, ela se torna a primeira ex-participante do programa rural a integrar o Big Brother Brasil.

A passagem dela pela atração da Record também foi marcada por polêmicas. Ana Paula protagonizou uma intensa rivalidade com Nadja Pessoa e se envolveu em diversos conflitos dentro da casa. Após uma convivência considerada insustentável, a jornalista pediu aos colegas de confinamento que votassem nela para ir à roça e acabou sendo a terceira eliminada da edição.

Além de Nadja, em "A Fazenda", Ana Paula teve desentendimentos com Vida Vlatt, Sandro Pedroso e Evandro Santo.

Apesar da eliminação precoce, ela saiu do programa com um prêmio: um carro zero quilômetro, dado por Luane Dias na primeira atividade do reality. Na ocasião, Ana Paula afirmou que deixaria o veículo para a amiga, que se tornou uma de suas principais aliadas no jogo.

De volta a um reality show, a expectativa em torno da participação de Ana Paula no BBB 26 é alta. Na estreia do programa, a edição reservou sua entrada para o final, aumentando a tensão entre os confinados. Milena, do grupo Pipoca, chegou a comentar que aguardava ansiosa a chegada da “Olha ela!”, bordão que viralizou durante a participação da jornalista no BBB 16.