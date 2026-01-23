Condenação de ex-BBB Felipe Prior por estupro é mantida pela Justiça

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve a condenação contra o ex-BBB Felipe Prior pelo crime de estupro, segundo informações do portal Metrópoles. A decisão, proferida no dia 19 de dezembro, é do ministro Reynaldo Soares da Fonseca e ainda cabe recurso.

O acórdão, acessado pelo mesmo portal, aponta que não houve determinação de prisão imediata. Portanto, Prior deve aguardar o julgamento de eventuais recursos em liberdade.

Prior é julgado por um crime ocorrido em 2014, na cidade de São Paulo, e já foi condenado a oito anos de prisão, inicialmente em regime semiaberto. A pena, inclusive, subiu de seis para oito anos em setembro de 2014 após decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP).

Segundo a decisão da corte, a majoração da pena estava relacionada à gravidade dos danos causados, consequências psicológicas, como depressão e estresse pós-traumático, e os impactos físicos na vítima.

Crime em São Paulo

Informações do processo apontam que o crime envolvia uma jovem que morava na Zona Norte de São Paulo, assim como Prior, e também estudava na Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Em 2014, após uma festa na universidade, o ex-BBB teria dado carona à vítima e uma amiga em comum. A segunda mulher foi deixada em casa, enquanto a vítima seguiu no carro com ele.

A decisão da 1ª instância aponta que Prior teria, então, iniciado uma série de investidas contra a vítima em uma rua próxima da casa dela, levando-a para o banco traseiro do carro e cometendo o estupro em seguida.

No total, Prior é alvo de quatro processos por estupro. Foi absolvido em dois deles, condenado no terceiro e aguarda a decisão do quarto.