Jornalista Maria Prata é assaltada ao lado da filha caçula em São Paulo

A jornalista Maria Prata foi vítima de um assalto à mão armada no bairro da Lapa, zona oeste de São Paulo, na manhã dessa quinta-feira (22). Ao lado da filha caçula, ela foi abordada por um motoqueiro, que usava mochila de entrega delivery, enquanto caminhava na calçada da vizinhança.

O homem levou o celular, a aliança e cartões da vítima. Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que o suspeito chega no veículo, já com a arma apontada para Maria, que derruba a bolsa no chão e entrega os pertences.

A gravação do momento foi publicada pela jornalista no Instagram, em publicação compartilhada com o marido, Pedro Bial, seguido de um texto relatando o ocorrido.

Maria contou que ela e a filha mais nova, Dora, estavam caminhando para a residência de alguns amigos, um trajeto de apenas 20 metros, quando foram abordadas. A menina não chegou a ver a arma ou entender a situação no momento, mas ficou assustada ao notar o abalo da mãe.

"Passamos as férias dedicados a mostrar para nossas filhas o Brasil mais sensacional que há. Hoje, o pior do Brasil nos atropelou"

No relato, ela também afirma que fez o depoimento às autoridades e que todos estão bem. "Tem coisas muito piores, o pesadelo poderia ser outro. Mas a vida é mesmo um sopro. Um movimento errado e o desfecho poderia ser outro, como já foi com tanta gente", declarou.