Margareth Serrão, mãe de Virginia, segue hospitalizada após acidente de carro

Margareth Serrão, mãe da influenciadora Virginia Fonseca, segue hospitalizada devido ao acidente de carro que sofreu em Goiânia nessa terça-feira (20). Para tranquilizar os fãs, Margareth usou as redes sociais para atualizar seu estado de saúde.

Apesar do susto, a mãe da apresentadora está bem. Ela continua internada para a realização de exames, mas ainda sem previsão de alta.

"Está tudo bem, estou sendo medicada por causa da dor no tórax e vamos fazer uma tomografia para ter certeza que está tudo certo. Muito obrigada pela preocupação e carinho de todos vocês", escreveu.

Virginia também garantiu que a mãe está bem e não sofreu ferimentos graves, apresentando apenas dores leves.

Veja também Zoeira Piovani ironiza desempenho de Virginia em ensaio da Grande Rio Zoeira Marca de Virginia, WePink é multada em R$ 1,5 milhão pelo Procon-SP

Acidente de Margareth Serrão

Na tarde dessa terça-feira (20), a mãe da influenciadora Virginia Fonseca sofreu um acidente de carro e foi hospitalizada em Goiânia. A informação foi confirmada pela própria filha durante uma live no Instagram.

Segundo Thiago Stabile, sócio da apresentadora e marido de Samara Pink, com quem Virginia administra a empresa WePink, Margareth estava acompanhada do motorista da família.

Detalhes iniciais sobre o ocorrido apontam que a mãe da influenciadora estava sentindo dores pelo corpo por conta do acidente.

Thiago Stabile ainda comentou na mesma live que o carro teve "perda total", expressão utilizada para definir quando o veículo apresenta danos irreversíveis.

Em Stories nas redes sociais, Virginia explicou que Margareth está bem. "Encerramos a live e eu liguei para ela. Organizei tudo por lá em Goiânia, hospital para exames e tal, mas está tudo bem, está tudo certo, não aconteceu nada com ela. Ela me disse que está sentindo uma dorzinha, mas só quando ela ri, então está tudo bem", reforçou a influenciadora.