Margareth Serrão, mãe de Virginia, segue hospitalizada após acidente de carro

Margareth usou as redes sociais para atualizar seu estado de saúde nesta quarta-feira (21).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
montagem de fotos de Margareth Serrão no hospital após acidente de carro em Goiânia.
Legenda: Margareth se queixo de dores na região do tórax.
Foto: Reprodução/Instagram.

Margareth Serrão, mãe da influenciadora Virginia Fonseca, segue hospitalizada devido ao acidente de carro que sofreu em Goiânia nessa terça-feira (20). Para tranquilizar os fãs, Margareth usou as redes sociais para atualizar seu estado de saúde.

Apesar do susto, a mãe da apresentadora está bem. Ela continua internada para a realização de exames, mas ainda sem previsão de alta.

"Está tudo bem, estou sendo medicada por causa da dor no tórax e vamos fazer uma tomografia para ter certeza que está tudo certo. Muito obrigada pela preocupação e carinho de todos vocês", escreveu.

Virginia também garantiu que a mãe está bem e não sofreu ferimentos graves, apresentando apenas dores leves.

Acidente de Margareth Serrão

Na tarde dessa terça-feira (20), a mãe da influenciadora Virginia Fonseca sofreu um acidente de carro e foi hospitalizada em Goiânia. A informação foi confirmada pela própria filha durante uma live no Instagram.

Segundo Thiago Stabile, sócio da apresentadora e marido de Samara Pink, com quem Virginia administra a empresa WePink, Margareth estava acompanhada do motorista da família.

Detalhes iniciais sobre o ocorrido apontam que a mãe da influenciadora estava sentindo dores pelo corpo por conta do acidente.

Thiago Stabile ainda comentou na mesma live que o carro teve "perda total", expressão utilizada para definir quando o veículo apresenta danos irreversíveis.

Em Stories nas redes sociais, Virginia explicou que Margareth está bem. "Encerramos a live e eu liguei para ela. Organizei tudo por lá em Goiânia, hospital para exames e tal, mas está tudo bem, está tudo certo, não aconteceu nada com ela. Ela me disse que está sentindo uma dorzinha, mas só quando ela ri, então está tudo bem", reforçou a influenciadora.

