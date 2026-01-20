Mãe de Virginia Fonseca sofre acidente de carro em Goiânia e é hospitalizada
Margareth Serrão foi encaminhada ao hospital para realização de exames.
Margareth Serrão, mãe da influenciadora Virginia Fonseca, sofreu acidente de carro na tarde desta terça (20) e foi hospitalizada em Goiânia. A informação foi confirmada pela própria filha durante a live no Instagram.
Segundo Thiago Stabile, sócio da influenciadora e marido de Samara Pink, com quem Virginia administra a empresa WePink, Margareth estava acompanhada do motorista da família.
Detalhes iniciais sobre o ocorrido apontam que a mãe da influenciadora estava sentindo dores pelo corpo por conta do acidente e foi hospitalizada para a realização de exames.
