Mãe de Virginia Fonseca sofre acidente de carro em Goiânia e é hospitalizada

Margareth Serrão, mãe da influenciadora Virginia Fonseca, sofreu acidente de carro na tarde desta terça (20) e foi hospitalizada em Goiânia. A informação foi confirmada pela própria filha durante a live no Instagram.

Segundo Thiago Stabile, sócio da influenciadora e marido de Samara Pink, com quem Virginia administra a empresa WePink, Margareth estava acompanhada do motorista da família.

Veja também Zoeira Parcial da enquete BBB 26 mostra disputa intensa entre duas sisters É Hit Thiaguinho se emociona com homenagem de Carol Peixinho no 'Domingão com Huck'

Detalhes iniciais sobre o ocorrido apontam que a mãe da influenciadora estava sentindo dores pelo corpo por conta do acidente e foi hospitalizada para a realização de exames.

Mais informações em instantes.