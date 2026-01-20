Parcial da enquete BBB 26 mostra disputa intensa entre duas sisters
Ana Paula, Aline Campos e Milena protagonizam primeiro Paredão da edição.
A atriz Aline Campos é apontada como a primeira eliminada no paredão de estreia do Big Brother Brasil 26, segundo o resultado parcial atualizado da enquete do Diário do Nordeste.
Na manhã desta terça-feira (20), a sister apareceu com 42,11% dos votos. Logo depois, a recreadora infantil Milena vem em segundo lugar, com 37,13% das intenções de voto para deixar o reality show.
Já a veterana Ana Paula recebeu a menor porcentagem dos votos, ocupando o terceiro lugar, com 20,76% da rejeição do público. No total, a enquete registou 3.208 votos até esta manhã.
O resultado oficial da berlinda será anunciado por Tadeu Schmidt ao vivo na noite desta terça (20).
>> Continue votando na enquete
Veja também
Como foi a formação do Paredão?
A formação do paredão ocorreu com:
- 1 emparedado pelo Big Fone;
- 1 contragolpe do emparedado pelo Big Fone;
- 1 indicado pelo líder;
- 1 mais votado pela casa.
- Os imunes eram Marcelo (atendeu o Big Fone), Alberto Cowboy (líder), Chaiany, Gabriela, Leandro e Matheus (vencedores do Quarto Branco).
Aline Campos foi a primeira indicada ao paredão após Marcelo atender o Big Fone, na quinta-feira (15). No contragolpe, emparedou Ana Paula.
No domingo (18), Jonas imunizou Sarah. Na indicação do líder, Alberto mandou Milena direto para o paredão, sem chance de prova Bate-e-Volta.
Pela casa, o mais votado foi Paulo Augusto, com 11 votos. Ele se juntou à Aline Campos e à Ana Paula Renault na disputa da prova Bate-e-Volta.
Na dinâmica, Paulo Augusto venceu o jogo e se salvou do paredão. Com isso, Aline e Ana Paula se juntaram à Milena na disputa da preferência do público na próxima terça-feira.