Parcial da enquete BBB 26 mostra disputa intensa entre duas sisters

Ana Paula, Aline Campos e Milena protagonizam primeiro Paredão da edição.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:24)
Zoeira
montagem de fotos das participantes Ana Paula, Aline Campos e Milena, do BBB 26.
Legenda: Primeira eliminação do BBB 26 ocorre nesta terça (20).
Foto: Reprodução/Globo.

A atriz Aline Campos é apontada como a primeira eliminada no paredão de estreia do Big Brother Brasil 26, segundo o resultado parcial atualizado da enquete do Diário do Nordeste.

Na manhã desta terça-feira (20), a sister apareceu com 42,11% dos votos. Logo depois, a recreadora infantil Milena vem em segundo lugar, com 37,13% das intenções de voto para deixar o reality show. 

Já a veterana Ana Paula recebeu a menor porcentagem dos votos, ocupando o terceiro lugar, com 20,76% da rejeição do público. No total, a enquete registou 3.208 votos até esta manhã.

O resultado oficial da berlinda será anunciado por Tadeu Schmidt ao vivo na noite desta terça (20).

print mostra resultado da enquete BBB 26 sobre paredão entre Ana Paula, Aline e Milena.
Legenda: A enquete não interfere no resultado oficial do programa.
Foto: Reprodução.

Como foi a formação do Paredão?

A formação do paredão ocorreu com: 

  • 1 emparedado pelo Big Fone;
  • 1 contragolpe do emparedado pelo Big Fone;
  • 1 indicado pelo líder;
  • 1 mais votado pela casa. 
  • Os imunes eram Marcelo (atendeu o Big Fone), Alberto Cowboy (líder), Chaiany, Gabriela, Leandro e Matheus (vencedores do Quarto Branco).

Aline Campos foi a primeira indicada ao paredão após Marcelo atender o Big Fone, na quinta-feira (15). No contragolpe, emparedou Ana Paula.

No domingo (18), Jonas imunizou Sarah. Na indicação do líder, Alberto mandou Milena direto para o paredão, sem chance de prova Bate-e-Volta.

Pela casa, o mais votado foi Paulo Augusto, com 11 votos.  Ele se juntou à Aline Campos e à Ana Paula Renault na disputa da prova Bate-e-Volta.

Na dinâmica, Paulo Augusto venceu o jogo e se salvou do paredão. Com isso, Aline e Ana Paula se juntaram à Milena na disputa da preferência do público na próxima terça-feira.  

