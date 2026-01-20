BBB 26: Confira o resumo do que aconteceu nesta segunda-feira (19)

De repercussões pós-formação de paredão a discussões e trocas de farpas no 'Sincerão'. A segunda-feira (19) começou e terminou de forma intensa no Big Brother Brasil (BBB 26). Veja resumo do dia:

Primeiro Sincerão da temporada:

O primeiro Sincerão do BBB 26 foi uma montagem de pódio. Cada participante escolheu seu vice-campeão, terceiro colocado e quem não quer que ganhe o BBB.

A dinâmica rendeu discussões e trocas de acusações entre Jonas Sulzbach e Marcelo, Ana Paula Renault e Aline Campos, Sol Vega e Ana Paula Renault, Juliano Floss e Sol Vega, entre outros.

Pela primeira vez, o Sincerão contou com a plateia, incluindo familiares das emparedadas. Durante a dinâmica, os participantes ainda foram rotulados no “Pipocômetro”.

Insatisfação com o Queridômetro:

O Queridômetro foi marcado por corações partidos, plantas e malas. Brigido foi o jogador que mais deu emojis negativos, entre eles o de "vômito" para Ana Paula Renault.

Enquanto isso, Paulo Augusto distribuiu "corações partidos" aos colegas da casa, reforçando sua decepção com a votação do Paredão. Chaiany se destacou enviando "malas" para cinco participantes.

Já Milena ficou insatisfeita ao ver que recebeu dois "alvos" da casa. "Eu já estou no Paredão! Para que me dar alvo?", questiona.

Disputas entre os participantes:

Logo após a formação do primeiro Paredão, a madrugada seguiu movimentada, com discussões sobre votos, brother prometendo jogar, racha entre participantes e análises sobre a divisão entre veteranos e pipocas.

Após ter recebido 11 votos da casa e escapar do Paredão na Prova Bate e Volta, Paulo Augusto mostrou insatisfação e prometeu jogar. Em seguida, recebeu de Sarah o conselho de conversar e aparecer mais.

Chaiany teve um atrito entre Leandro e Matheus em uma conversa sobre alianças para a votação. Leandro acredita que o foco do grupo Pipoca não deveria ter sido Paulo Augusto e sim o trio formado por Alberto Cowboy, Jonas e Sarah Andrade. A sister opinou que Matheus está do lado dos veteranos e decidiu jogar sozinha.

Madrugada com brother arrependido:

Ainda na madrugada de segunda, Marcelo se mostrou arrependido com o voto dado em Paulo Augusto durante a votação do Paredão. Enquanto ele cumpria o Castigo do Monstro, o médico refletiu sobre não ter escolhido Jonas Sulzbach.

"Tem que seguir o que você está sentindo, lesado. Totalmente incoerente votar no menino [Paulo Augusto], tinha que ter votado em quem fez isso comigo", desabafou.