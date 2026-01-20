Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

BBB 26: Confira o resumo do que aconteceu nesta segunda-feira (19)

O dia contou com o primeiro Sincerão da temporada.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 09:01)
Zoeira
Ana Paula Renault, Milena, Leandro, Chainy, e Matheus no BBB 26
Legenda: O jogo contou com movimentações importantes nesta segunda (19).
Foto: Gshow

De repercussões pós-formação de paredão a discussões e trocas de farpas no 'Sincerão'. A segunda-feira (19) começou e terminou de forma intensa no Big Brother Brasil (BBB 26). Veja resumo do dia:

Primeiro Sincerão da temporada: 

O primeiro Sincerão do BBB 26 foi uma montagem de pódio. Cada participante escolheu seu vice-campeão, terceiro colocado e quem não quer que ganhe o BBB.

A dinâmica rendeu discussões e trocas de acusações entre Jonas Sulzbach e Marcelo, Ana Paula Renault e Aline Campos, Sol Vega e Ana Paula Renault, Juliano Floss e Sol Vega, entre outros. 

Pela primeira vez, o Sincerão contou com a plateia, incluindo familiares das emparedadas. Durante a dinâmica, os participantes ainda foram rotulados no “Pipocômetro”. 

Insatisfação com o Queridômetro:

O Queridômetro foi marcado por corações partidos, plantas e malas. Brigido foi o jogador que mais deu emojis negativos, entre eles o de "vômito" para Ana Paula Renault. 

Enquanto isso, Paulo Augusto distribuiu "corações partidos" aos colegas da casa, reforçando sua decepção com a votação do Paredão. Chaiany se destacou enviando "malas" para cinco participantes. 

Já Milena ficou insatisfeita ao ver que recebeu dois "alvos" da casa. "Eu já estou no Paredão! Para que me dar alvo?", questiona. 

Veja também

teaser image
Zoeira

Parcial da enquete BBB 26 indica sister eliminada com mais de 40% dos votos

teaser image
Zoeira

BBB 26: quem foi o protagonista do 1º Sincerão? Vote na enquete

Disputas entre os participantes:

Logo após a formação do primeiro Paredão, a madrugada seguiu movimentada, com discussões sobre votos, brother prometendo jogar, racha entre participantes e análises sobre a divisão entre veteranos e pipocas. 

Após ter recebido 11 votos da casa e escapar do Paredão na Prova Bate e Volta, Paulo Augusto mostrou insatisfação e prometeu jogar. Em seguida, recebeu de Sarah o conselho de conversar e aparecer mais. 

Chaiany teve um atrito entre Leandro e Matheus em uma conversa sobre alianças para a votação. Leandro acredita que o foco do grupo Pipoca não deveria ter sido Paulo Augusto e sim o trio formado por Alberto Cowboy, Jonas e Sarah Andrade. A sister opinou que Matheus está do lado dos veteranos e decidiu jogar sozinha. 

Madrugada com brother arrependido:

Ainda na madrugada de segunda, Marcelo se mostrou arrependido com o voto dado em Paulo Augusto durante a votação do Paredão. Enquanto ele cumpria o Castigo do Monstro, o médico refletiu sobre não ter escolhido Jonas Sulzbach. 

"Tem que seguir o que você está sentindo, lesado. Totalmente incoerente votar no menino [Paulo Augusto], tinha que ter votado em quem fez isso comigo", desabafou.

Assuntos Relacionados
Ana Paula Renault, Milena, Leandro, Chainy, e Matheus no BBB 26
Zoeira

BBB 26: Confira o resumo do que aconteceu nesta segunda-feira (19)

O dia contou com o primeiro Sincerão da temporada.

Redação
Há 12 minutos
Aline Campos e Ana Paula lado a lado.
Zoeira

Primeiro ‘Sincerão’ do BBB 26 movimenta as redes sociais; veja reações

Dinâmica do pódio contou com avaliação de platéia no estúdio.

Redação
20 de Janeiro de 2026
Momento do Sincerão com Ana Paula, Aline e Milena lado a lado.
Zoeira

BBB 26: quem foi o protagonista do 1º Sincerão? Vote na enquete

Uma das sisters será eliminada nesta terça-feira (20).

Redação
20 de Janeiro de 2026
Confira como foi o primeiro Sincerão do BBB 26.
Zoeira

Confira como foi o primeiro Sincerão do BBB 26

Participantes do BBB 26 montam pódio e escolhem quem 'não deve ganhar'.

Redação
19 de Janeiro de 2026
BBB 26 estreia Sincerão com plateia e votação do público.
Zoeira

BBB 26 estreia Sincerão com plateia e votação do público

A plateia é composta por 50 fãs do BBB.

Redação
19 de Janeiro de 2026
Uma colagem com as participantes do BBB 26 Milena, Ana Paula e Aline para matéria sobre primeiro sincerão.
Zoeira

O que esperar do primeiro ‘Sincerão’ do BBB 26?

Com plateia, a dinâmica promete mexer no jogo em um paredão inteiramente feminino.

Lucas Monteiro
19 de Janeiro de 2026
Chaiany tem chamado atenção por sua personalidade espontânea.
Zoeira

Chaiany reclama da pressão para se arrumar todos os dias no BBB 26

O jeito espontâneo da sister tem conquistado o público do reality show.

Redação
19 de Janeiro de 2026
Valentino chegando a um desfile. Imagem usada em matéria sobre quem foi o estilista e sobre sua trajetória profissional no mundo da moda.
Zoeira

Quem foi Valentino Garavani, ícone da moda italiana que morreu aos 93 anos

Estilista deixou um legado inestimável no mundo da moda.

Redação
19 de Janeiro de 2026
Valentino durante o Tony Awards. Imagem usada em matéria sobre fortuna supostamente deixada para afilhados brasileiros.
Zoeira

Valentino Garavani deve deixar fortuna milionária para afilhados brasileiros; saiba quem são

Filhos de um ex-namorado do estilista, eles seriam os principais herdeiros do patrimônio do criador italiano.

Redação
19 de Janeiro de 2026
Ex-BBB Guilherme revela por quem torce no BBB 26
Zoeira

Ex-BBB Guilherme revela por quem torce no BBB 26

Em entrevista, ele falou ainda sobre o participante Pedro.

João Lima Neto
19 de Janeiro de 2026
Valentino era um homem idoso, de pele bronzeada e cabelo castanho liso penteado para trás. Na foto, ele usa terno, camisa social e gravata.
Zoeira

Morre Valentino Garavani, aos 93 anos, em Roma

O funeral será sexta-feira (23), em Roma.

Redação
19 de Janeiro de 2026
A equipe de Jordana se posicionou nas redes sociais sobre o ocorrido com a sister.
Zoeira

'Respeito é inegociável': Família de Jordana reage a importunação no BBB 26

Pedro tentou beijar a influenciadora digital sem consentimento.

Redação
19 de Janeiro de 2026
Sarah olhando de lado para Jordana, ambas sentadas em um sofá azul na frente de um espelho.
Zoeira

Sarah dá emoji de mala para Jordana em Queridômetro do BBB 26 e é criticadas nas redes

Sister deixou emoji negativo mesmo após caso de importunação sexual no confinamento.

Redação
19 de Janeiro de 2026
Participantes do primeiro paredão do Big Brother Brasil 26.
Zoeira

Parcial da enquete BBB 26 indica sister eliminada com mais de 40% dos votos

A mais votada pelo público deixará a casa nesta terça-feira (20).

Redação
19 de Janeiro de 2026
Pedro fecha a porta da despensa da casa do BBB antes de importunar Jordana.
Zoeira

Importunação ou assédio? Entenda o que Pedro fez com Jordana no BBB 26

O vendedor ambulante paranaense saiu do reality show após tentar beijar à força a advogada brasiliense.

Luana Severo
19 de Janeiro de 2026
Sol Vega contou aos colegas de confinamento sobre a morte do marido, em 2022.
Zoeira

No BBB 26, Sol Vega fala sobre viuvez: 'Solteira e feliz'

Declaração da participante durante apresentação dividiu opiniões nas redes sociais.

Redação
19 de Janeiro de 2026
Foto da piscina da casa do Big Brother Brasil 2026.
Zoeira

Após saída de Pedro no BBB 26, relembre participantes que desistiram do reality

Ao longo das edições, pressão psicológica, saudade da família e questões pessoais já levaram brothers a apertar o botão.

Redação
19 de Janeiro de 2026
Montagem de fotos com duas selfies de Rayne Luiza e Pedro Henrique.
Zoeira

Esposa de Pedro Espíndola anuncia término após importunação sexual no BBB 26

Rayne Luiza afirmou, em entrevista ao portal Leo Dias, que não terá contato com o curitibano.

Redação
19 de Janeiro de 2026
Milena, participante do bbb 26.
Zoeira

No Paredão do BBB 26, Milena desabafa sobre dificuldade de interagir com homens

A mineira de 26 anos está no primeiro paredão do reality show.

Redação
19 de Janeiro de 2026
Pedro do BBB 26 na piscina da casa do reality.
Zoeira

Investigado por importunação, Pedro ganha quase 50 mil seguidores após deixar o BBB 26

O vendedor ambulante tentou beijar uma participante sem seu consentimento dentro da despensa da casa.

Luana Severo
19 de Janeiro de 2026