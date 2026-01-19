Diário do Nordeste
Enquete BBB 26: Aline, Ana Paula ou Milena? Vote em quem deve sair no Paredão do reality

A mais votada pelo público deixará a casa na terça-feira (20).

Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 00:26)
Zoeira
Foto que contém Aline, Ana Paula e Milena, do BBB 26.
Legenda: Enquete BBB 26: Aline, Ana Paula ou Milena: quem você quer eliminar do BBB 26?
Foto: TV Globo/Reprodução.

Aline, Ana Paula e Milena estão no primeiro paredão do Big Brother Brasil (BBB) 26. A votação ocorreu ao vivo na noite deste domingo (18).

Agora, a mais votada pelo público será a primeira a deixar a casa mais vigiada do Brasil em 2026, na próxima terça-feira (20).

Quem deve ser eliminado do BBB 26? Vote

Esta enquete não interfere no resultado oficial do reality. 

Como foi a formação do Paredão?

A formação do paredão ocorreu com: 

  • 1 emparedado pelo Big Fone;
  • 1 contragolpe do emparedado pelo Big Fone;
  • 1 indicado pelo líder;
  • 1 mais votado pela casa. 

Os imunes eram Marcelo (atendeu o Big Fone), Alberto Cowboy (líder), Chaiany, Gabriela, Leandro e Matheus (vencedores do Quarto Branco).

Aline Campos foi a primeira indicada ao paredão após Marcelo na quinta-feira (15). No contragolpe, emparedou Ana Paula.

Neste domingo, Jonas imunizou Sarah. Na indicação do líder, Alberto mandou Milena direto para o paredão, sem chance de prova Bate-e-Volta.

Pela casa, o mais votado foi Paulo Augusto, com 11 votos.  Ele se juntou à Aline Campos e à Ana Paula Renault na disputa da prova Bate-e-Volta.

Na disputa, Paulo Augusto venceu o jogo e se salvou do paredão. Com isso, Aline e Ana Paula se juntaram à Milena na disputa da preferência do público na próxima terça-feira. 

Votação da casa

Veja como foi a votação:

  • Solange votou em Paulo Augusto. Alegou falta de afinidade;
  • Ana Paula votou em Paulo Augusto. Além da combinação de votos, a participante alegou que ele é uma "ponta fraca" dentro da casa;
  • Breno votou em Paulo Augusto. Alegou falta de afinidade;
  • Aline Campos votou em Paulo Augusto. Alegou que queria evitar que aliados (Jonas ou Sol Vega) fossem mais votados;
  • Jonas votou em Paulo Augusto. Alegou como 'voto de defesa' para evitar ir ao paredão;
  • Maxiane votou em Paulo Augusto. Alegou falta de afinidade;
  • Brígido votou em Sol Vega. Alegou falta de afinidade;
  • Sarah votou em Paulo Augusto. Dentre outros motivos, alegou o fato de ele ser 'planta' e para evitar que supostamente Jonas fosse ao paredão;
  • Edílson votou em Sol Vega. Alegou discussão com a participante e a chamou de 'exaltada';
  • Jordana votou em Edílson. Alegou falta de afinidade;
  • Marcelo votou em Paulo Augusto. Alegou proteção e combinação de votos em grupo;
  • Marciele votou em Juliano. Alegou falta de afinidade;
  • Juliano Floss votou em Sol Vega. Alegou discussão entre ela e Edílson Capetinha e disse que ela passou do limite. Também declarou falta de afinidade com a sister;
  • Samira votou em Paulo Augusto. Alegou que ele é o menos envolvido nas dinâmicas da casa;
  • Paulo Augusto votou em Sol Vega. Alegou estratégia e autoproteção;
  • Sol Vega votou em Juliano Floss. Alegou emoji de 'na mira' dado por ele a ela durante a semana;
  • Matheus votou em Maxiane. Alegou falta de afinidade;
  • Gabriela votou em Paulo Augusto. Alegou falta de afinidade;
  • Leandro votou em Jonas. Alegou articulação para eliminação dos participantes Pipocas;
  • Chaiany votou em Brígido. Alegou falta de afinidade.

 

 
