Enquete BBB 26: Aline, Ana Paula ou Milena? Vote em quem deve sair no Paredão do reality
A mais votada pelo público deixará a casa na terça-feira (20).
Aline, Ana Paula e Milena estão no primeiro paredão do Big Brother Brasil (BBB) 26. A votação ocorreu ao vivo na noite deste domingo (18).
Agora, a mais votada pelo público será a primeira a deixar a casa mais vigiada do Brasil em 2026, na próxima terça-feira (20).
Quem deve ser eliminado do BBB 26? Vote
Esta enquete não interfere no resultado oficial do reality.
Como foi a formação do Paredão?
A formação do paredão ocorreu com:
- 1 emparedado pelo Big Fone;
- 1 contragolpe do emparedado pelo Big Fone;
- 1 indicado pelo líder;
- 1 mais votado pela casa.
Os imunes eram Marcelo (atendeu o Big Fone), Alberto Cowboy (líder), Chaiany, Gabriela, Leandro e Matheus (vencedores do Quarto Branco).
Aline Campos foi a primeira indicada ao paredão após Marcelo na quinta-feira (15). No contragolpe, emparedou Ana Paula.
Neste domingo, Jonas imunizou Sarah. Na indicação do líder, Alberto mandou Milena direto para o paredão, sem chance de prova Bate-e-Volta.
Pela casa, o mais votado foi Paulo Augusto, com 11 votos. Ele se juntou à Aline Campos e à Ana Paula Renault na disputa da prova Bate-e-Volta.
Na disputa, Paulo Augusto venceu o jogo e se salvou do paredão. Com isso, Aline e Ana Paula se juntaram à Milena na disputa da preferência do público na próxima terça-feira.
Votação da casa
Veja como foi a votação:
- Solange votou em Paulo Augusto. Alegou falta de afinidade;
- Ana Paula votou em Paulo Augusto. Além da combinação de votos, a participante alegou que ele é uma "ponta fraca" dentro da casa;
- Breno votou em Paulo Augusto. Alegou falta de afinidade;
- Aline Campos votou em Paulo Augusto. Alegou que queria evitar que aliados (Jonas ou Sol Vega) fossem mais votados;
- Jonas votou em Paulo Augusto. Alegou como 'voto de defesa' para evitar ir ao paredão;
- Maxiane votou em Paulo Augusto. Alegou falta de afinidade;
- Brígido votou em Sol Vega. Alegou falta de afinidade;
- Sarah votou em Paulo Augusto. Dentre outros motivos, alegou o fato de ele ser 'planta' e para evitar que supostamente Jonas fosse ao paredão;
- Edílson votou em Sol Vega. Alegou discussão com a participante e a chamou de 'exaltada';
- Jordana votou em Edílson. Alegou falta de afinidade;
- Marcelo votou em Paulo Augusto. Alegou proteção e combinação de votos em grupo;
- Marciele votou em Juliano. Alegou falta de afinidade;
- Juliano Floss votou em Sol Vega. Alegou discussão entre ela e Edílson Capetinha e disse que ela passou do limite. Também declarou falta de afinidade com a sister;
- Samira votou em Paulo Augusto. Alegou que ele é o menos envolvido nas dinâmicas da casa;
- Paulo Augusto votou em Sol Vega. Alegou estratégia e autoproteção;
- Sol Vega votou em Juliano Floss. Alegou emoji de 'na mira' dado por ele a ela durante a semana;
- Matheus votou em Maxiane. Alegou falta de afinidade;
- Gabriela votou em Paulo Augusto. Alegou falta de afinidade;
- Leandro votou em Jonas. Alegou articulação para eliminação dos participantes Pipocas;
- Chaiany votou em Brígido. Alegou falta de afinidade.