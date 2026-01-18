BBB 26: equipe de Pedro rompe com o participante após desistência

A desistência de Pedro Henrique do BBB 26, na noite deste domingo (18), provocou reação imediata fora da casa.

O brother apertou o botão e deixou o reality logo após um episódio em que tentou beijar Jordana sem o consentimento dela, o que gerou forte repercussão nas redes sociais.

Pouco depois da saída, a própria equipe de Pedro se manifestou publicamente repudiando a atitude do ex-participante.

Em um post no X, antigo Twitter, uma representante afirmou que não faria qualquer tipo de defesa ou tentativa de amenizar o ocorrido, deixando claro o rompimento com ele.

“Não há sequer como fazer nota de retratação. Qualquer posicionamento depois disso seria apenas passar pano. Não existe justificativa para o que ele fez. Saio deste perfil aliviada, porque paciência tem limite — e esse limite foi ultrapassado”, diz o texto. A mensagem ainda afirma que Pedro deverá lidar fora da casa com as consequências de seus atos e cita a esposa dele como “a verdadeira vítima” da situação.

Veja a publicação

Legenda: A postagem foi posteriormente apagada. Foto: Reprodução / Redes sociais.

O mesmo aconteceu no Instagram. Uma das administradoras das redes sociais do ex-BBB disse que todos da equipe estão tristes e com raiva.