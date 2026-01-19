O Pipoca Pedro pediu para deixar o BBB 26 após tentar beijar a participante Jordana dentro da despensa da casa, nesse domingo (18). Após a desistência, o reality exibiu imagens em que o brother admite a tentativa, afirmando que achava a colega parecida com a esposa.

Durante conversa ao vivo com os participantes, o apresentador Tadeu Schmidt confirmou que Pedro teria sido expulso do programa caso não tivesse apertado antes o botão de desistência. "Atitudes assim são inaceitáveis não apenas no BBB, mas em qualquer lugar", afirmou.

O episódio reacendeu o debate sobre assédios dentro do Big Brother Brasil, tema que já marcou outras edições do reality ao longo dos anos.

Relembre outros casos de assédio e violência no BBB

Situações envolvendo violência ou comportamento inadequado no reality show já resultaram em expulsões e investigações. Em 2012, o modelo Daniel Echaniz foi retirado do programa após acusação de abuso sexual contra Monique Amin, durante uma festa. Apesar da expulsão imediata, o caso foi arquivado pela Justiça do Rio de Janeiro.

Já em 2017, o médico Marcos Harter foi expulso após acusações de agressão contra Emilly Araújo, com quem manteve um relacionamento conturbado no confinamento. O caso resultou em indiciamento por lesão corporal com base na Lei Maria da Penha.

Na edição de 2020, durante a chamada Festa Guerra e Paz, o participante Pyong Lee foi advertido após comportamentos considerados invasivos contra Marcela McGowan e Flay. Embora não tenha sido expulso, o episódio gerou investigação policial e cancelamento do participante nas redes sociais.

Na mesma edição, o ginasta Petrix Barbosa também foi advertido após acusação de contato físico inadequado com Flay.

Expulsões no BBB 23

Em 2023, o funkeiro MC Guimê e o lutador Cara de Sapato foram expulsos do BBB 23 após acusações de importunação sexual contra a mexicana Dania Mendez, que participava de um intercâmbio no programa. As imagens mostraram Guimê apalpando o corpo da visitante sem consentimento e Cara de Sapato tentando beijá-la à força.

O caso resultou em denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro por importunação sexual. Posteriormente, a Justiça rejeitou a denúncia.