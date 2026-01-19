Delegacia da Mulher abre inquérito contra Pedro do BBB 26

A Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, abriu inquérito para apurar o possível caso de importunação sexual cometido por Pedro Henrique no Big Brother Brasil (BBB 26).

O participante desistiu do programa, nesse domingo (18), após ser acusado de assédio pela colega de confinamento Jordana.

A Polícia Civil do Rio informou que o procedimento foi instaurado após a delegada responsável tomar conhecimento do ocorrido no programa.

As imagens exibidas pelo reality da TV Globo serão analisadas, e o ex-BBB será chamado para prestar depoimento. "Diligências estão em andamento para esclarecer os fatos", disse a Polícia Civil em nota enviada ao Diário do Nordeste.

Entenda o que aconteceu

Pedro desistiu do BBB 26 após tentar beijar a sister Jordana Morais na despensa da casa. Ele apertou o botão de desistência que fica na sala após rápida conversa com o brother Paulo Augusto. “Fiz o que não devia fazer”,declarou, e perguntou sobre o botão. “Tá vendo? Esse botão é o de pedir pra sair?”, disse ele.

Veja o momento da desistência

O que disse Jordana

Segundo Jordana, Pedro indicou que teria um babyliss a mais disponível na despensa.

Ela, então, foi procurar o item. Em conversa com Breno e Paulo Augusto no quarto, Jordana disse que interagiu com o brother no intuito de não o excluir da convivência, mas foi nesse momento que ele pegou no pescoço dela.

"Ele entrou comigo no confessionário [despensa] e tentou me beijar", disse. "Você tá louco. O que você está fazendo?", retrucou ela.

De acordo com a sister, Pedro respondeu que estava fazendo "aquilo que deu vontade". Breno, então, afirmou que isso configurava assédio.

Veja a conversa

Durante a edição da TV Globo, foi exibido na íntegra o relato de Pedro após ele apertar o botão de desistência. Ele admite que tentou beijar Jordana após entender como flerte um pedido da advogada durante uma ida à despensa.

"Estava faz dias querendo me segurar para não ficar cobiçando as meninas, a Jordana, principalmente, porque é muito parecida com a minha esposa. Hoje acabei caindo nisso, cobicei ela, desejei ela, e achei que ela tinha dado moral, tinha sido recíproco, mas foi só coisa da minha cabeça", declarou.

"Ela falou: 'vamos ali procurar um babyliss'. Daí a gente chegou na despensa, eu tentei beijar ela. Entendi errado, não era isso que ela queria", finalizou Pedro.

"Ele seria retirado", declara Tadeu Schmidt

Após ser exibido o relato de Pedro, o apresentador Tadeu Schimdt falou com os participantes, com recado nominalmente direcionado à Jordana. Após acolher a advogada pelo assédio sofrido, ele afirmou que o paranaense seria retirado do programa.

"Se ele não tivesse desistido, com certeza seria retirado do programa", disse o apresentador.