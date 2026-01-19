Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Henri Castelli fala pela 1ª vez após passagem pelo BBB 26 e nega beber todos os dias

Ator comentou sobre motivos de saúde que o fizeram deixar o programa.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 00:54)
Zoeira
Foto que contém o ator Henri Castelli, ex-BBB 26.
Legenda: Henri Castelli deixou o BBB 26 após crise convulsiva.
Foto: TV Globo/Reprodução.

Pela primeira vez após a curta passagem de dois dias pelo Big Brother Brasil (BBB) 26, o ator Henri Castelli falou sobre os motivos que a ocasionaram sua saída do reality show, e descartou fazer uso de bebidas alcoólicas com frequência.

Em entrevista à repórter Renata Ceribelli durante o Fantástico, da TV Globo, na noite deste domingo (18), Henri explicou como se deu o episódio durante a primeira prova do líder do BBB 26, no qual o ator sofreu uma convulsão.

O ator disse que não toma vinho todos os dias, como declarou dentro da casa na estreia do programa. 

Veja também

teaser image
Zoeira

Enquete BBB 26: Aline, Ana Paula ou Milena? Vote em quem deve sair no Paredão do reality

teaser image
Zoeira

'Cobicei ela, desejei ela', diz Pedro sobre assédio contra Jordana no BBB 26

"Meus amigos falaram assim: 'como você vai ficar lá sem vinho?' E eu disse que ia ficar de boas, não sou alcoólatra. Tomo vinho acordando, de manhã. Em jejum. Faço uma oração sempre de manhã, tomo as vitaminas com vinho", destacou o ator na segunda-feira (12).

"Não, isso é bobagem", afirmou. Renata questionou se era verdade a declaração de Henri sobre tomar vinho durante a manhã, e ele descartou.

"Claro que não. Nem eu lembro disso aí, foi papo de piscina. Os hábitos que quero mudar são hábitos de trabalho e de estilo de vida. Não tenho mais condições de ficar à frente de tudo e com esse estilo de vida".
Henri Castelli
Ator e ex-BBB

Ator ficou menos de 48 horas no BBB 26

O ator recebeu a equipe do Fantástico na casa de um amiga, onde está hospedado no Rio de Janeiro. Ele recebeu alta hospitalar na sexta-feira (16).

Os primeiros sinais de que algo não estava bem começaram a surgir muito tempo antes da primeira convulsão durante a prova. 

"Bambeei bem forte, como se tivesse batendo um vento, como se fosse uma folha de papel. Minha vista começou a embaralhar, voltei. Quando voltei, falei para a menina (Jordana): 'você viu que eu quase caí'? Ela disse que não reparou, estava concentrada. Continuei a prova, as pessoas foram sendo eliminadas", começou Henri.

A primeira convulsão aconteceu por volta das 9 horas da quarta-feira (14). Ele saiu de maca conduzido por uma equipe médica do BBB 26.

"Vai te puxando como se fosse uma corda. Não conseguia me movimentar, só conseguia brigar contra mim mesmo. Os músculos enrijecem. Eu estava consciente quando caí", relata o ator.

Artista não lembra do segundo episódio convulsivo

Henri declara não lembrar da segunda convulsão, já dentro da casa e minutos após retornar para o programa. Foi o episódio decisivo para que ele fosse retirado do confinamento por questões de saúde.

Ele só recorda de ter acordado e ver uma porta com um clarão, sem entender o que estava acontecendo.

"Fiquei em pânico. Não sabia da gravidade, mas evidente que a gente pensa que pode ter o terceiro, quarto ataque. O quê que vai acontecer? Como que vamos parar isso? Comecei a chorar, ficar com medo de morrer", define.

A equipe médica que atendeu o ator explica que os exames médicos feitos após as duas convulsões não constataram quadros anormais de saúde. O diagnóstico foi de uma crise convulsiva por estresse forte e privação de sono nos dias que antecederam à entrada no reality. Henri diz sofrer de insônia crônica.

 

Assuntos Relacionados
Foto que contém o ator Henri Castelli, ex-BBB 26.
Zoeira

Henri Castelli fala pela 1ª vez após passagem pelo BBB 26 e nega beber todos os dias

Ator comentou sobre motivos de saúde que o fizeram deixar o programa.

Redação
Há 49 minutos
Foto que contém Aline, Ana Paula e Milena, do BBB 26.
Zoeira

Enquete BBB 26: Aline, Ana Paula ou Milena? Vote em quem deve sair no Paredão do reality

A mais votada pelo público deixará a casa na terça-feira (20).

Redação
Há 1 hora
Tadeu Schmidt apresentando o reality.
Zoeira

Saiba como foi a formação do 1º paredão do BBB 26

Os participantes votaram numa noite tensa após desistência do participante Pedro.

Lucas Monteiro
Há 1 hora
Foto que contém Pedro, ex-participante do BBB 26.
Zoeira

'Cobicei ela, desejei ela', diz Pedro sobre assédio contra Jordana no BBB 26

Tadeu Schmidt avisou que o comportamento não é tolerado e que se ele não tivesse desistido seria eliminado pela produção.

Redação
Há 2 horas
Pedro quando ainda estava na casa deitado na cama.
Zoeira

BBB 26: equipe de Pedro rompe com o participante após desistência

Administradores das redes sociais do ex-participante publicaram uma nota dura.

Redação
18 de Janeiro de 2026
Foto que contém Rayne Luiza, esposa de Pedro do BBB 26.
Zoeira

Esposa de Pedro remove participante do BBB 26 dos seguidores no Instagram

Ela também retirou o nome dele da biografia do Instagram.

Redação
18 de Janeiro de 2026
Foto que contém Jordana, participante do BBB 26.
Zoeira

Jordana fala de assédio no BBB 26: 'Eu estou sem acreditar'

Advogada estava na despensa quando foi abordada por Pedro.

Redação
18 de Janeiro de 2026
Pedro no momento da desistência
Zoeira

Pedro desiste do BBB 26 após acusação de assédio por Jordana

Sister fez o relato do episódio para outros participantes do reality.

Lucas Monteiro
18 de Janeiro de 2026
Autor Benedito Ruy Barbosa fala.
Zoeira

Benedito Ruy Barbosa é hospitalizado em São Paulo aos 94 anos

Autor de 'Pantanal' e 'Terra Nostra' trata infecção urinária e não participou de votação no São Paulo.

Redação
18 de Janeiro de 2026
Foto que contém fantasia de Pedro do BBB 26.
Zoeira

Traição de Pedro do BBB 26 vira fantasia em bloco de pré-Carnaval

Brother admitiu que traiu a esposa antes do confinamento.

Redação
18 de Janeiro de 2026
Apresentadoras Maju Coutinho e Poliana Abritta.
Zoeira

‘Fantástico’ deste domingo (18) mostra detalhes da investigação do assassinato de Ruy Ferraz

Programa também mostra a primeira entrevista com o ator Henri Castelli após a saída do BBB.

Redação
18 de Janeiro de 2026
Apresentadora Tati Machado em entrevista ao Fantástico, na Globo, em 2025.
Zoeira

Tati Machado fala sobre processo de luto após perda do filho: 'o quartinho dele ainda está lá'

Apresentadora perdeu o primogênito, Rael, na reta final da gestação.

Redação
18 de Janeiro de 2026
Cena da série “O Cavaleiro dos Sete Reinos” mostra dois personagens com mantos simples em ambiente medieval iluminado por velas.
Zoeira

Veja que horas estreia 'O Cavaleiro dos Sete Reinos', novo spin-off de 'Game of Thrones'

A história é baseada na obra de George R. R. Martin.

Redação
18 de Janeiro de 2026
foto do participante Jonas durante almoço do anjo no BBB 26.
Zoeira

Jonas se emociona com vídeo do filho no almoço do Anjo no BBB 26

Menino de 10 anos demonstrou saudade do pai e desejou força no jogo.

Redação
18 de Janeiro de 2026
montagem de fotos da participante Rafaella, que disputou a Casa de Vidro e o Quarto Branco do BBB 26.
Zoeira

Rafaella, última a desistir do Quarto Branco, manda recado: 'Pronta para outra'

A alagoana deixou a dinâmica após mais de 120 horas.

Redação
18 de Janeiro de 2026
foto da participante Milena chorando após receber punição gravíssima no BBB 26.
Zoeira

Milena tem crise de choro após receber punição gravíssima no BBB 26

Com a chegada dos quatro participantes do Quarto Branco, o tempo do Raio-X ficou ainda mais acirrado.

Redação
18 de Janeiro de 2026
foto do influenciador Juliano Floss no BBB 26.
Zoeira

Juliano Floss chora após Pedro sujar casaco de Marina Sena

Como uma forma de lembrar da namorada, Juliano levou o item com o cheiro da cantora para o confinamento.

Redação
18 de Janeiro de 2026
Qual o filme da Temperatura Máxima hoje (18/1) na TV Globo?
Zoeira

Qual o filme da Temperatura Máxima hoje (18/1) na TV Globo?

O filme começa após o “Esporte Espetacular”.

Redação
18 de Janeiro de 2026
Aline Campos e Ana Paula Renault não se entendem desde o início do BBB 26.
Zoeira

Aline e Ana Paula discutem por causa de ovos no BBB 26

Debate sobre a divisão de comida deixou ainda mais clara a rivalidade das duas participantes.

Redação
18 de Janeiro de 2026
foto dos participantes Chaiany, Gabriela, Leandro e Matheus no final da dinâmica do Quarto Branco do BBB 26.
Zoeira

Saiba quem são os novos participantes do BBB 26 após disputa no Quarto Branco

Brothers garantiram vaga no elenco oficial depois de 120 horas de dinâmica.

Redação
18 de Janeiro de 2026