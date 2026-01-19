Henri Castelli fala pela 1ª vez após passagem pelo BBB 26 e nega beber todos os dias

Pela primeira vez após a curta passagem de dois dias pelo Big Brother Brasil (BBB) 26, o ator Henri Castelli falou sobre os motivos que a ocasionaram sua saída do reality show, e descartou fazer uso de bebidas alcoólicas com frequência.

Em entrevista à repórter Renata Ceribelli durante o Fantástico, da TV Globo, na noite deste domingo (18), Henri explicou como se deu o episódio durante a primeira prova do líder do BBB 26, no qual o ator sofreu uma convulsão.

O ator disse que não toma vinho todos os dias, como declarou dentro da casa na estreia do programa.

"Meus amigos falaram assim: 'como você vai ficar lá sem vinho?' E eu disse que ia ficar de boas, não sou alcoólatra. Tomo vinho acordando, de manhã. Em jejum. Faço uma oração sempre de manhã, tomo as vitaminas com vinho", destacou o ator na segunda-feira (12).

"Não, isso é bobagem", afirmou. Renata questionou se era verdade a declaração de Henri sobre tomar vinho durante a manhã, e ele descartou.

"Claro que não. Nem eu lembro disso aí, foi papo de piscina. Os hábitos que quero mudar são hábitos de trabalho e de estilo de vida. Não tenho mais condições de ficar à frente de tudo e com esse estilo de vida". Henri Castelli Ator e ex-BBB

Ator ficou menos de 48 horas no BBB 26

O ator recebeu a equipe do Fantástico na casa de um amiga, onde está hospedado no Rio de Janeiro. Ele recebeu alta hospitalar na sexta-feira (16).

Os primeiros sinais de que algo não estava bem começaram a surgir muito tempo antes da primeira convulsão durante a prova.

"Bambeei bem forte, como se tivesse batendo um vento, como se fosse uma folha de papel. Minha vista começou a embaralhar, voltei. Quando voltei, falei para a menina (Jordana): 'você viu que eu quase caí'? Ela disse que não reparou, estava concentrada. Continuei a prova, as pessoas foram sendo eliminadas", começou Henri.

A primeira convulsão aconteceu por volta das 9 horas da quarta-feira (14). Ele saiu de maca conduzido por uma equipe médica do BBB 26.

"Vai te puxando como se fosse uma corda. Não conseguia me movimentar, só conseguia brigar contra mim mesmo. Os músculos enrijecem. Eu estava consciente quando caí", relata o ator.

Artista não lembra do segundo episódio convulsivo

Henri declara não lembrar da segunda convulsão, já dentro da casa e minutos após retornar para o programa. Foi o episódio decisivo para que ele fosse retirado do confinamento por questões de saúde.

Ele só recorda de ter acordado e ver uma porta com um clarão, sem entender o que estava acontecendo.

"Fiquei em pânico. Não sabia da gravidade, mas evidente que a gente pensa que pode ter o terceiro, quarto ataque. O quê que vai acontecer? Como que vamos parar isso? Comecei a chorar, ficar com medo de morrer", define.

A equipe médica que atendeu o ator explica que os exames médicos feitos após as duas convulsões não constataram quadros anormais de saúde. O diagnóstico foi de uma crise convulsiva por estresse forte e privação de sono nos dias que antecederam à entrada no reality. Henri diz sofrer de insônia crônica.