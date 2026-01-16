Diário do Nordeste
Henri Castelli tem alta do hospital após convulsões no BBB 26

O ator deixou o reality show na última quarta-feira (14).

(Atualizado às 17:11)
Homem com cabelo escuro e barba, vestindo camisa azul clara e colares, com um olhar direto e sério. Ele está sentado em uma cadeira laranja, com um fundo desfocado que sugere um cenário de estúdio.
Legenda: Henri estava no grupo Camarote do BBB 26.
Foto: Reprodução/Globoplay.

O ator Henri Castelli teve alta do hospital nesta sexta-feira (16), após crises convulsivas que o fizeram deixar o BBB 26. A informação foi divulgada pela equipe do cantor nas redes sociais, e dá conta que já concluiu todos os exames. 

Segundo o comunicado, o agora ex-BBB "está bem e segue na companhia de amigos e familiares". 

"Agradecemos, mais uma vez, todas as mensagens de carinho, preocupação e apoio recebidas. Eventuais novas atualizações serão comunicadas por meio de seus canais oficiais", diz nota publicada no Instagram. 

Mais cedo, a equipe do ator havia publicado que ele ainda estava observação médica, mas que estava bem. 

Desclassificação do BBB 26

Henri Castelli teve de sair do programa após passar por duas convulsões. O primeiro episódio ocorreu na manhã de quarta durante a Prova do Líder de resistência, quando após mais de 9 horas na dinâmica o ator foi socorrido e levado ao hospital para exames. 

Após a bateria de exames não indicarem alterações, Henri foi liberado e retornou à casa do BBB, mas em poucos minutos convulsionou novamente e teve de ser retirado do reality. 

No programa ao vivo da mesma noite, o apresentador Tadeu Schmidt informou que os médicos decidiram que Castelli não poderia continuar no programa.

