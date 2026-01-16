BBB 26: Milena diz ter cancelado cirurgia de cachorro para comprar roupas para o reality

Milena, do BBB 26, revelou, em conversa com outros brothers na manhã desta sexta-feira (16), que optou por cancelar a cirurgia do próprio cachorro pouco antes de entrar na casa do reality show. Segundo a animadora de festas, a decisão foi tomada para que ela tivesse recursos financeiros para comprar roupas para participar do programa.

"Eu tive que escolher: a cirurgia dele ou comprar as roupas. Aí eu falei 'como eu vou ter uma visibilidade, se algum pet shop quiser oferecer...'", contou ela.

Milena explicou que as roupas dela não eram ideais para o programa, já que a maioria possuía estampas, algo normalmente não recomendado pela produção do reality por conta das câmeras.

Veja também Zoeira Big Fone: confira quem ficou imune e quem está no paredão no BBB 26 Zoeira Esposa de Pedro do BBB 26 se pronuncia após exposição de traição

A sister não explicou qual seria o procedimento, mas nas redes sociais muitos questionaram o pensamento adotado por ela. Para alguns, a mineira escolheu certo, já que o programa realmente abre portas para parcerias e trabalhos. Outros, porém, apontaram que o animal deveria ser uma prioridade.

"Por que a Milena não pode querer usar a visibilidade do BBB para cuidar do cachorro dela, mas a Samira pode? Vocês também pedem, né", disse um usuário no X, antigo Twitter, referindo-se à sister da Casa de Vidro, que contou com a visita do cãozinho Lindolfo, que tem três patas, durante o confinamento em um shopping no Sul do País.

Outra pessoa pontuou que a saúde do animal deveria ter sido considerada como primeira opção. "Nossa, eu já estava com o pé atrás com ela, agora tô com horror! Gente, saúde em primeiro lugar!", escreveu uma espectadora do programa.