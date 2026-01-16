Quarto Branco do BBB 26 ativa nova 'tortura' com luzes apagadas e sons estridentes
A dinâmica chegou ao quinto dia nesta sexta-feira e já ultrapassou 80 horas de resistência.
O Quarto Branco do BBB 26 ativou uma nova modalidade de "tortura", com luzes apagadas e sons estridentes. No início da tarde desta sexta-feira (16), a produção apagou e acendeu a iluminação entre duas e três vezes, enquanto uma mistura de barulhos já tocados anteriormente na dinâmica, como sirene e choro de bebê, incomodava os sete participantes restantes.
Alguns dos candidatos a brothers e sisters levaram a mão à cabeça, tamparam os ouvidos e expressaram agonia, enquanto outros permaneceram estáticos.
Continuam no Quarto Branco:
- Livia, da região Norte;
- Matheus, da região Sul;
- Gabriela, da região Sudeste;
- Chaiany, da região Centro-Oeste;
- Rafaella, da região Nordeste;
- Leandro da região Nordeste;
- Ricardo, da região Centro-Oeste.
Três vagas em jogo
Após o ator Henri Castelli ser desclassificado do BBB 26 por questões médicas, o apresentador Tadeu Schmidt anunciou, durante o programa ao vivo da noite dessa quinta-feira (15), que três pessoas serão selecionadas do Quarto Branco para entrar na casa, em vez de duas.
"Agora eu tenho uma notícia importantíssima com relação ao nosso elenco. Com a saída do Henri Castelli, muita gente perguntou: vai ter substituição? Pois aqui vai a resposta: vai! Em vez de duas vagas pro Quarto Branco, agora serão três vagas. Repetindo: os três últimos que permanecerem no Quarto Branco entram no BBB 26", disse o apresentador.