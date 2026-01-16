Quarto Branco do BBB 26 ativa nova 'tortura' com luzes apagadas e sons estridentes

O Quarto Branco do BBB 26 ativou uma nova modalidade de "tortura", com luzes apagadas e sons estridentes. No início da tarde desta sexta-feira (16), a produção apagou e acendeu a iluminação entre duas e três vezes, enquanto uma mistura de barulhos já tocados anteriormente na dinâmica, como sirene e choro de bebê, incomodava os sete participantes restantes.

Alguns dos candidatos a brothers e sisters levaram a mão à cabeça, tamparam os ouvidos e expressaram agonia, enquanto outros permaneceram estáticos.

A dinâmica entrou no quinto dia nesta sexta, e já ultrapassou 80 horas de resistência.

Continuam no Quarto Branco:

Livia, da região Norte;

Matheus, da região Sul;

Gabriela, da região Sudeste;

Chaiany, da região Centro-Oeste;

Rafaella, da região Nordeste;

Leandro da região Nordeste;

Ricardo, da região Centro-Oeste.

Três vagas em jogo

Após o ator Henri Castelli ser desclassificado do BBB 26 por questões médicas, o apresentador Tadeu Schmidt anunciou, durante o programa ao vivo da noite dessa quinta-feira (15), que três pessoas serão selecionadas do Quarto Branco para entrar na casa, em vez de duas.

"Agora eu tenho uma notícia importantíssima com relação ao nosso elenco. Com a saída do Henri Castelli, muita gente perguntou: vai ter substituição? Pois aqui vai a resposta: vai! Em vez de duas vagas pro Quarto Branco, agora serão três vagas. Repetindo: os três últimos que permanecerem no Quarto Branco entram no BBB 26", disse o apresentador.