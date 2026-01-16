Participantes do Quarto Branco do BBB 26 começam a brigar por comida e barulho

Os participantes do Quarto Branco do Big Brother Brasil 26 começaram a discutir, na manhã desta sexta-feira (12), quinto dia de confinamento, por apenas "falar em comida" e por um grupo fazer barulho enquanto outro brother dorme. A confusão envolveu, principalmente, Matheus, Leandro e as as quatro mulheres restantes: Chaiany, Gabriela, Lívia e Rafaella.

Matheus, que admitiu estar com muita fome — eles estão se alimentando apenas de bolachas cream cracker e água desde segunda (12) —, disse que se sentiu incomodado quando as meninas começaram a falar "arduamente de comida". "Nós também estamos morrendo de fome", gritaram elas em retorno. "Fiquei falando de mortadela porque estou com vontade", lamentou Gabriela.

Legenda: Matheus ficou incomodado por ouvir falar em comida. Foto: Reprodução/TV Globo.

Rafaella, no entanto, se sentiu atacada pelo adversário e retrucou: "Ah, então seu fraco é comida? Pois, feijão preto! Feijão da p*rra toda!".

Quem também se incomodou com o grupo foi Leandro, que reclamou de barulho enquanto tentava dormir. Ele disse que poderia ter sido grosseiro, mas apenas pediu silêncio. "Essa conversa não era sobre vocês no sentido amplo, era sobre a minha atitude em relação à ação e reação, em relação a ser reativo. Não era sobre vocês. Respira", alfinetou.

Sentindo que os homens querem desestabilizá-las para forçá-las a deixar o Quarto Branco, Chaiany afirmou que não serão dois homens a vencer a dinâmica, mas um homem e uma mulher — ela, contudo, ainda não sabe que a direção do programa aumentou para três o número de participantes que terão a oportunidade de entrar na casa.

Veja também Zoeira Após 65 horas, Elisa aperta o botão e desiste do Quarto Branco do BBB 26 Zoeira Rafaella, do Quarto Branco do BBB 26, diz que ainda é virgem aos 29 anos Zoeira Com saída de Henri Castelli, Quarto Branco do BBB 26 terá três escolhidos

Quarto Branco

Sete candidatos das Casas de Vidro que não foram escolhidos pelo público seguem na disputa por vagas e estão confinados no Quarto Branco do BBB 26. Até agora, dois candidatos desistiram: Ricardinho, na terça (13), e Elisa, na quinta (15).

Quem continua no Quarto Branco?