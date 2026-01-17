Henri Castelli fala pela primeira vez após deixar o BBB 26: 'Assustado'

O ator Henri Castelli recebeu, nesta semana, uma equipe de reportagem do Fantástico para contar detalhes do seu estado de saúde. O artista sofreu duas crises convulsivas e foi desclassificado do Big Brother Brasil deste ano (BBB 26).

Ele disse que "está bem", mas "assustado ainda". "Todos os exames foram conclusivos de que estou bem, não tive sequelas, nada, nada, nada. Nada constou no meu cérebro, no meu corpo, nada", acrescentou.

O ator foi entrevistado pela repórter Renata Ceribelli e disse que irá orientar os expectados sobre como agir em uma situação semelhante. "Com pequenos detalhes a gente pode salvar uma vida", concluiu.

Crises convulsivas

Henri Castelli deixou o programa após sofrer duas convulsões. O primeiro episódio ocorreu na manhã de quarta-feira (14), durante a Prova do Líder, que era de resistência. Após mais de 9 horas na dinâmica, o ator apresentou o episódio de convulsão. Ele foi socorrido e levado ao hospital para exames.

Logo em seguida, o ator passou por exames médicos que não indicaram qualquer alteração ou risco. Henri foi liberado e retornou à casa do BBB, mas, minutos após entrar novamente ao local, convulsionou novamente e foi retirado do reality.

No programa ao vivo da mesma noite, o apresentador Tadeu Schmidt informou que os médicos decidiram que Castelli não poderia continuar no programa.

Ele ficou internado até sexta-feira (16), quando recebeu alta. A informação foi divulgada pela equipe do cantor nas redes sociais.

“Agradecemos, mais uma vez, todas as mensagens de carinho, preocupação e apoio recebidas. Eventuais novas atualizações serão comunicadas por meio de seus canais oficiais", informou a nota publicada no Instagram.