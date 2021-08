Sammy Lee posta video chorando após chamada de reality com suposta traição de Pyong

A influenciadora Sammy Lee apareceu chorando nas redes sociais após chamada do reality show "Ilha Record", que mostrou a suposta traição de seu ex-marido, Pyong, com a participante Antonela. As informações são do Uol.

"Não existem palavras para descrever o quanto eu quero conseguir passar por isso. Eu não sei o que fazer para meu filho não sentir minha dor. Não sei como isso vai afetá-lo no futuro", disse ela.

O desabafo foi postado nos stories do Instagram, mas apagado em seguida. Sammy Lee se separou do ex-BBB em julho. Ela e Pyong Lee são pais de Jake.

"Eu sinto muito filho. Do mais profundo da minha alma e do meu coração. Eu daria a minha vida para você ser a pessoa mais feliz do mundo", acrescentou ela.

Recentemente, Sammy Lee revelou ter enfrentado forte depressão. No começo do ano, ela chegou a se afastar das redes sociais para cuidar da saúde. Em julho, pouco antes da separação do hipnólogo, perdeu a mãe vítima de câncer.