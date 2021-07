O brasileiro ganhou mais um reality para acompanhar na TV e internet, nesta segunda-feira (26). O primeiro episódio da "Ilha Record" teve como grande destaque o encontro de Antonela e Pyong Lee — dupla carregada de boatos por um suposto relacionamento durante as gravações do programa. Eles estão na mesma equipe de disputa de provas.

Gravado em um lugar paradisíaco do litoral brasileiro, a atração conta com 13 celebridades em busca de aventuras. Participam Antonela, Any Borges, Claudinho Matos, Dinei, Lauta Keller, Lucas Selfie, MC Negão da BL, Mirella Gêmea Lacração, Nadja Pessoa, Nanah, Pyong Lee, Thomaz Costa, Valesca Popozuda,

Conheça elenco do reality:

Na primeira noite na mansão, o hipnólogo declarou para a modelo argentina que tinha a sensação de que estavam juntos no programa "há vários dias". "Não parece que a gente tá há vários dias já, né? Você vai ver que uma semana vai parecer um mês. Quer dizer, você já passou pela experiência. É muito maluco", explicou Pyong Lee.

Outro destaque do primeiro episódio foi Dinei em um ataque de fúria após ser rejeitado por Claudinho durante a formação dos times para as provas do primeiro ciclo do confinamento. Com raiva, o ex-jogador prometeu não facilitar a vida do influencer no jogo.

O vencedor do reality pode levar para casa o prêmio de R$ 500 mil e aquele participante que for eleito campeão pelo público ganhará R$ 250 mil. Outros prêmios também serão distribuídos durante a temporada.

Regras do reality

Legenda: Nomes da internet e da TV disputam prêmios Foto: Reprodução/TV Record

Semanalmente, eles serão divididos em dois grupos, Rubi e Esmeralda, a partir de dinâmicas escolhidas pela produção. Na sequência acontecerá a "Prova em Equipe", que dará aos vencedores uma chance de ficarem mais próximos do prêmio final de R$ 500 mil. Os sortudos de cada rodada também vão ganhar um bônus para curtirem a ilha paradisíaca.

O comandante da equipe vencedora irá escolher uma pessoa que vai direto para o "Desafio da Sobrevivência". Em seguida, os colegas de grupo podem votar em quem quiserem. Já o time perdedor só poderá votar entre si. Os exploradores que se derem mal na votação precisão enfrentar a prova valendo a permanência no jogo. O ganhador volta para a Vila, local em que estão os confinados, e o perdedor irá para exílio.

Os exilados no jogo vão acompanhar o programa dentro de uma "caverna, com a acesso a todas as câmeras da Vila e o poder de alterar as dinâmicas.

Primeiras provas

Legenda: Primeiras provas exigiram pontaria, natação, força e agilidade Foto: Reprodução/YouTube

A primeira prova em grupo do "Ilha Record" trouxe uma dinâmica de cinco desafios para definir a equipe vencedora do ciclo: pontaria, natação, força, agilidade e raciocínio.

No final da prova em grupo, o time Thomaz levou a melhor na soma de pontos sobre a equipe Claudinho e conquistou a vitória na primeira em grupo no reality show. Além disso, cada participante da equipe faturou o prêmio de R$ 5 mil.