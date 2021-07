Sammy Lee anuncia separação de Pyong Lee após traição: 'errei em mentir para mim'

A influenciadora digital Sammy Lee anunciou no fim da noite de segunda-feira (19), nas redes sociais, que o casamento dela com o hipnólogo e ex-BBB 20 Pyong Lee acabou após uma traição ocorrida dentro do reality show Ilha Record, que estreia na próxima segunda-feira (26), na emissora paulista. "Errei em mentir para mim", escreveu.

Nas chamadas do programa, que reunirá celebridades e será apresentado por Sabrina Sato, ele aparece embaixo do edredom com uma das participantes da atração, que seria Antonella Avellaneda, ex-BBB 4.

"Vocês sabem o quanto eu tentei, o quanto errei em mentir para mim, para salvar esse casamento. Jesus, o que eu faço? Entrego minha vida em tuas mãos, Deus, por favor não deixa meu filho sentir a minha dor! Filho, escrever isso com você no colo é doloroso demais", publicou Sammy Lee nos Stories do Instagram.

Legenda: Post de Sammy Lee sobre a separação de Pyong Lee Foto: Reprodução/Instagram

"Sim, meu casamento chegou ao fim. Me faltam forças para digitar mais alguma coisa", acrescentou a influenciadora digital no outro post. Ela e Pyong Lee estavam juntos desde 2009. Os dois são pais de Jake, que tem um ano e cinco meses.

Legenda: Sammy Lee anuncia separação de Pyong Lee Foto: Reprodução/Instagram

O nome de Pyong não está mais entre os perfis que ela está seguindo no Instagram. Já ele continua seguindo a conta de Sammy, que tem 3,8 milhões de admiradores.

Quem é Antonella Avellaneda?

Antonella Avellaneda ficou conhecida ao participar da quarta edição do Big Brother Brasil (BBB). Ela nasceu em Buenos Aires, na Argentina, mas mora há muitos anos em São Paulo, no Brasil.

Legenda: Pyong e Antonella embaixo do edredom no reality show Ilha Record Foto: Reprodução/Record TV

Ela, que é um dos nomes confirmados para o novo reality show da Record TV, é a única mulher argentina na história a participar do BBB.

Na época que fez parte do elenco do programa da TV Globo, a modelo formada em Recursos Humanos, ficou conhecida como TonTon.