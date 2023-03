Cara de Sapato e MC Guimê são expulsos do BBB 23

Cara de Sapato e MC Guimê foram expulsos do BBB 23 na noite desta quinta-feira (16) após assediarem Dania Mendez, participante do ‘La Casa de los Famosos’ que participa de intercâmbio no reality brasileiro. A decisão foi anunciada pelo apresentador Tadeu Schmidt no programa ao vivo.

Antes da expulsão, o programa exibiu uma sequência de imagens da festa do líder Guimê, entre a noite de quarta-feira (15) e a madrugada desta quinta.

Em determinado momento da noite, MC Guimê passou a mão no corpo de Dania, que ficou visivelmente desconcertada. As imagens também mostram, em outro momento, Cara de Sapato segurando a cabeça de Dania para beijá-la.

Também foi mostrado o momento em que Dania conversou com os produtores do 'La Casa de los Famosos' sobre as cenas registradas durante a festa. Tadeu ressaltou que, mesmo que Dania não tenha denunciado a situação, os dois brothers quebraram as regras do programa.

"Estou aqui para falar de algo bem desagradável. Temos na nossa casa uma convidada, uma visitante, que veio de outro país. Mas acima de tudo, uma mulher, que acima de tudo merece respeito absoluto. Mas a partir de tudo que vimos e ouvimos, estou aqui para dizer que não gostamos do que vimos ontem. Sapato e Guimê passaram do ponto. Assim, por contrariar as regras do programa, Guimê e Sapato estão eliminados do programa", disse o apresentador Tadeu Schmidt.

Cara de Sapato e MC Guimê, que estavam na sala reunidos com todos, saíram do programa pelo confessionário após a ordem de Tadeu. A decisão chocou todos os participantes.

Dania ficou bastante abalada e foi confortada pelos novos colegas de confinamento. Tadeu Schmidt voltou a discursar no programa para falar diretamente com ela.

Tadeu Schmidt Apresentador do Big Brother Brasil Deixa eu deixar bem claro. O que aconteceu hoje aqui não tem nada a ver com o que você falou. É uma decisão nossa, é uma decisão puramente nossa. É uma decisão do programa e não foi tomada por nada que você disse. Essa responsabilidade não é sua. Essa culpa não é sua

Assédios em festa do BBB 23

Durante a festa que celebrava sua liderança, MC Guimê foi flagrado passando a mão em partes do corpo de Dania Mendez, participante intercambista do programa, o que deixou a mexicana visivelmente incomodada.

As câmeras do programa capturam alguns desses momentos e, de pronto, a atitude do funkeiro começou a viralizar nas redes sociais.

Nas imagens, o brother conversa com Cara de Sapato, Domitila, Amanda e a integrante do elenco do 'La Casa de los Famosos', versão mexicana do reality. E, ao notar que a mão do artista estava na parte de trás do seu corpo, Dania se mostrou desconfortável e as tirou do local.

Em outro momento, Guimê foi flagrado com as mãos nas nádegas da intercambista, que voltou a afastá-lo. Veja:

Já Cara de Sapato, em diversos momentos da festa, tentou beijar Dania. Em determinado ponto, no Quarto Fundo do Mar, o lutador segurou a mexicana e forçou um beijo.

Posteriormente, o atleta e a mexicana ficaram próximos debaixo do edredom. Dania não pareceu feliz com a situação, dizendo “não” para o participante, e tentando escapar da situação.