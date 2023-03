Dania Mendez é chamada ao confessionário do BBB 23; internautas especulam motivo

A mexicana Dania Mendez, que realiza um intercâmbio no BBB 23, foi chamada ao confessionário durante a notie desta quinta-feira (16). Após a produção chamá-la, internautas especularam o motivo. No entanto, ela precisou indicar os votos para o reality "La Casa de Los Famosos", que continua jogando.

Em conversa, explicou que machucou a mão ao cair dançando na festa de quarta (15), e que foi "pega de surpresa" ao precisar fazer duas nomeações.

Além disso, em meio às repercussões sobre o caso de assédio sofrido por ela, Dania disse que estava bem. "Estou bem, tranquila, estou me divertindo e conhecendo as pessoas. Quero seguir aqui conhecendo as pessoas, quero aprender a falar português".

"Acho que ontem todo mundo passou um pouco dos limites, mas não acho que ele fez de uma maneira mal. A situação foi controlada. Todos me querem muito bem e está tudo bem", concluiu.

Assédios em festa do BBB 23

Durante a festa que celebrava sua liderança, MC Guimê foi flagrado passando a mão em partes do corpo de Dania Mendez, participante intercambista do programa, o que deixou a mexicana visivelmente incomodada.

As câmeras do programa capturam alguns desses momentos e, de pronto, a atitude do funkeiro começou a viralizar nas redes sociais.

Nas imagens, o brother conversa com Cara de Sapato, Domitila, Amanda e a integrante do elenco do 'La Casa de los Famosos', versão mexicana do reality. E, ao notar que a mão do artista estava na parte de trás do seu corpo, Dania se mostrou desconfortável e as tirou do local.

Em outro momento, Guimê foi flagrado com as mãos nas nádegas da intercambista, que voltou a afastá-lo. Veja:

Ainda na madrugada, Lexa, que acompanhava a festa, confessou que não estava se sentindo bem e que estava insatisfeita com Guimê. Ela também fez questão de ressaltar o quanto estava se dedicando à participação do marido no BBB e, em seguida, retirou a hashtag 'TeamGuimê' do nome de usuário no Twitter.

"Sei a mulher incrível que eu sou, ajudando o tempo todo, erguendo, falando bem, me envolvendo em tretas que não são minhas… quem me acompanha sabe que eu me dediquei 101% por tudo, para vê-lo brilhar… não durmo direito, parei a minha vida pra ver o Guimê acontecer", escreveu a funkeira.