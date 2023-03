Lexa agradece presentes de amigas após cenas de Guimê no BBB 23

Após MC Guimê importunar a mexicana Dania Mendez na festa dele no BBB 23, a cantora Lexa tirou a torcida dela ao marido. Ainda impactada com o comportamento dele, a funkeira compartilhou o apoio que tem recebido de amigas durante esta quinta-feira (16).

No Instagram, mostrou diversos presentes, como as flores que recebeu de Rafaella Santos, irmã de Neymar. "Olha as flores lindas que a minha amiga me mandou. Obrigada, Rafa. Coisa mais linda", disse.

Já a influenciadora e apresentadora do Pod Delas, Tata Estaniecki Cocielo, mandou brigadeiros e bolos. "Tatá mandou vários docinhos gostosos, uma cartinha linda também", agradeceu.

Por conta das atitudes de MC Guimê, internautas cobraram expulsão. De acordo com a colunista Fabia Oliveria, do Em Off, a TV Globo está analisando se ele deve ou não ser expulso.

Assédios

Durante a festa que celebrava sua liderança, MC Guimê foi flagrado passando a mão em partes do corpo de Dania Mendez, participante intercambista do programa, o que deixou a mexicana visivelmente incomodada.

As câmeras do programa capturam alguns desses momentos e, de pronto, a atitude do funkeiro começou a viralizar nas redes sociais. Nas imagens, o brother conversa com Cara de Sapato, Domitila, Amanda e a integrante do elenco do 'La Casa de los Famosos', versão mexicana do reality. E, ao notar que a mão do artista estava na parte de trás do seu corpo, Dania se mostrou desconfortável e as tirou do local.

Em outro momento, Guimê foi flagrado com as mãos na bunda da intercambista, que voltou a afastá-lo. Veja:

Ainda na madrugada, Lexa, que acompanhava a festa, confessou que não estava se sentindo bem e que estava insatisfeita com Guimê. Ela também fez questão de ressaltar o quanto estava se dedicando à participação do marido no BBB e, em seguida, retirou a hashtag 'TeamGuimê' do nome de usuário no Twitter.

"Sei a mulher incrível que eu sou, ajudando o tempo todo, erguendo, falando bem, me envolvendo em tretas que não são minhas… quem me acompanha sabe que eu me dediquei 101% por tudo, para vê-lo brilhar… não durmo direito, parei a minha vida pra ver o Guimê acontecer", escreveu a funkeira.