Festa do BBB 23 ontem teve acusação de assédio, declaração e pedido de casamento; saiba o que rolou

Com o tema “Funk Ostentação”, a Festa do Líder Guimê, realizada na noite dessa quarta-feira (15), movimentou a casa do Big Brother Brasil (BBB) 23.

De pedido de casamento a acusações de assédio, veja o que rolou na festa:

BRUNA E RICARDO ‘ALFACE’ FIZERAM AS PAZES

Após uma série de discussões e troca de farpas nas últimas semanas, a rivalidade entre Bruna Griphao e Ricardo “Alface” parece ter chegado ao fim, durante a festa desta quarta. Na pista de dança, os dois conversaram, fazendo as pazes.

“É o game, eu não levo para o coração. [...] Eu sei que você explode, eu também explodo, a gente fala ‘merda’ quando tá explodindo. Eu não levo pro coração, relaxa”, disse o brother.

GUIMÊ E 'SAPATO' PASSARAM DOS LIMITES COM DANIA

Ao longo da comemoração de MC Guimê, o participante passou a mão na bunda da mexicana Dania Mendez. Desconfortável, a visitante tentou impedir que o cantor continuasse a movimentação.

Quem também ultrapassou os limites com a estrangeira foi Antônio “Cara de Sapato”, que, em diversos momentos da festa, tentou beijar Dania. Em determinado ponto, no Quarto Fundo do Mar, o lutador e a mexicana deram um selinho, chegando a trocar carícias sob o edredom. Mais uma vez, no entanto, Dania não pareceu feliz com a situação, dizendo “não” para o participante, e tentando escapar da situação.

Na internet, o público pontuou as ações de ambos os participantes como assédio, e alguns usuários das redes sociais chegam a pedir a expulsão dos colegas de confinamento.

Além das investidas contra Dania, Guimê também foi flagrado dando um tapa na bunda de Bruna.

LEXA COMENTA POSTURA DE MC GUIMÊ

Nas redes sociais, a cantora Lexa, esposa do MC, se pronunciou sobre as atitudes do companheiro na festa: “Eu sei a mulher incrível que eu sou, ajudando o tempo todo, erguendo [...] quem me acompanha, sabe que eu me dediquei 101% por tudo, para vê-lo brilhar… Não durmo direito, parei a minha vida para ver o Guimê acontecer”.

No final da declaração, a artista explicou que não está bem e que tirará um tempo só para ela, afastando-se das redes.

BRUNA E ALFACE TENTARAM ALERTAR GUIMÊ

Percebendo que o líder estava passando dos limites, Bruna e Ricardo tentaram alertá-lo, conversando com Guimê e citando o nome de Lexa. O MC, entretanto, não deu muita atenção para os aliados.

GABRIEL SE DECLAROU PARA BRUNA E LEVOU FORA

Cogitada pelos telespectadores do reality, a suspeita de que Gabriel Santana teria sentimentos por Bruna foi confirmada pelo artista, que aproveitou a festa para se declarar para a atriz: “Poucas vezes, eu senti o que senti aqui dentro”, afirmou.

Porém, para a infelicidade do ator, Griphao afirmou que não vê o romance entre os dois acontecendo, e nega com a cabeça quando perguntada por Gabriel se ele deveria continuar “nutrindo a afeição”.

Com o fora, Santana chorou ao desabafar com Marvvila, demonstrando ter sofrido com a rejeição da participante.

‘ALFACE’ PEDIU SARAH EM CASAMENTO

O romance pôde não ter estado ao lado de Gabriel na noite desta quarta, mas "Alface" e Sarah Aline não podem dizer o mesmo. Cada vez mais próximos, os dois protagonizaram uma cena divertida, em que o brother pediu a participante em casamento em espanhol.