Sapato beija Dania Mendez, no BBB 23, e cena é exibida para affair da mexicana; assista

Tendo recém reatado o romance com o ator Arturo Carmona em "La Casa de los Famosos", no primeiro dia de BBB 23 Dania Mendez foi beijada por Cara de Sapato, na madrugada desta quinta-feira (16), antes de completar 24 horas de intercâmbio no reality brasileiro. A cena do selinho capturada no Brasil foi exibida para o artista mexicano.

Nas imagens, é possível acompanhar a reação do intérprete, que parece ficar incomodado ao ver a influenciadora sendo abordada pelo lutador. Ele passa as mãos diversas vezes no rosto e no cabelos, em sinal de desconforto.

VEJA CENA

Aos confinados, Arturo já confessou que está apaixonado por Dania e que ela "ganhou seu coração". Ele também deu indícios de que quer ter um futuro com a modelo, pois tem vontade de ajudá-la a "realizar todos os seus sonhos", além de "ter três filhos" com ela.

Antes da Festa do Líder, Dania havia confessado aos demais brothers que vivia um affair com o ator de 46 anos, conhecido por papéis em novelas como "Cuidado com o Anjo", "Triunfo de Amor" e "Os Ricos Também Choram".

'Horrível', diz Key sobre caso

Enviada para o intercâmbio no reality show mexicano, a oitava eliminada do BBB 23, Key Alves, comentou sobre a aproximação de Dania com brothers brasileiros.

Eu não ia gostar de ver uma pessoa que gosto sentada com outra

Em seguida, ela foi interrompida pelo bailarino colombiano José Rodríguez, que pediu que o grupo orasse, mas ela continuou.

"Vamos orar, mas é muito pesado. É a mesma que eu... Tô com o Cowboy [Gustavo] lá no Brasil, venho pra cá e fico de graça com um de vocês. Imagina como ele vai ficar lá? Horrível", argumentou.

Romance de Dania e Arturo

Ainda no início de "La Casa de los Famosos", o ator havia se aproximado de outra participante, a Aylín Mujica, que acabou eliminada. Após a saída dela, Dania e Arturo estreitaram a relação e formaram o primeiro casal da temporada.

Aos demais integrantes do elenco, Arturo já disse está apaixonado por Dania, que quer ter um futuro e "três filhos" com ela.

Legenda: Casal chegou a terminar o relacionamento no reality, mas reatou na semana passada, quando o ator foi líder e a convidou para um jantar Foto: Reprodução

A influenciadora também já demonstrou interesse pelo artista, apesar de ter dito que "precisava de espaço para estar sozinha, meditar e pensar sobre tudo". Um fator que incomoda Dania, no entanto, é a diferença de idade entre os dois, já que ela tem 31 anos e, ele, 46.

Os atritos fizeram Dania e Arturo terminarem o relacionamento no reality, mas o casal reatou na semana passada, quando o ator foi líder e a convidou para um jantar.