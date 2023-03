Mexicana Dania Mendez entra no BBB 23; veja momento em que ela aparece na casa

Dania Mendez, mexicana do programa "La Casa de Los Famosos", entrou no BBB 23 na tarde desta quarta-feira (15). A chegada da "nova sister" foi precedida pelo Big Fone, que assustou os participantes.

Cezar Black atendeu o telefone e a voz, em espanhol, pediu que todos "preparassem seus corações" e fossem até a porta da expulsão.

Veja o momento que Dania entra na casa:

Eles chegaram a questionar se era Larissa, a última eliminada, retornando, mas quem entrou pela porta foi Dania, para a surpresa de todos. A mexicana explicou que era de outro reality show e que esta lá para um intercâmbio.

Qual a missão de Dania no BBB 23?

Dania ficará na casa mais vigiada do Brasil pelo menos até domingo (19), conforme divulgado pelo apresentador Tadeu Scmidt nesta terça-feira. Ela terá participação da formação do Paredão da semana.

Após conviver os participantes, ela terá que decidir como será o voto de quem comprou o Poder Curinga. Ela deve escolher se o brother que arrematou terá voto duplo ou o voto anulado.

Dania é influenciadora digital e já participou do reality Acapulco Shore e será do grupo VIP no BBB 23. Os brothers, e a própria Dania, só descobrirão sua missão no domingo.