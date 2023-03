Que horas Dania Mendez entra no BBB 23 hoje? Entenda a dinâmica do intercâmbio

A mexicana Dania Mendez, de 31 anos, entrará no Big Brother Brasil 23 nesta quarta-feira (15). Ela é participante do La Casa de Los Famosos, reality do México, e foi escolhida para intercâmbio com o BBB.

Key Alves, eliminada do BBB 23 na última semana, entrará no reality mexicano. Diferentemente da jogadora de vôlei, que agora é ex-BBB, Dania continuará competindo no La Casa de Los Famosos após a estadia no Brasil.

A entrada de Dania na casa do BBB 23 ocorre às 15h05. O momento será exibido ao vivo pela TV Globo e também no globoplay.

Qual a missão de Dania?

Dania ficará na casa mais vigiada do Brasil pelo menos até domingo (19), conforme divulgado pelo apresentador Tadeu Scmidt nesta terça-feira. Ela terá participação da formação do Paredão da semana.

Após conviver os participantes, ela terá que decidir como será o voto de quem comprou o Poder Curinga. Ela deve escolher se o brother que arrematou terá voto duplo ou o voto anulado.

Dania, que é influenciadora digital e já participou do reality Acapulco Shore será do grupo VIP no BBB 23. Os brothers não sabem da entrada dela e só descobrirão sua missão no domingo.