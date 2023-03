Quem é Dania Mendez, mexicana cotada para o intercâmbio do BBB 23 e conhecida por barracos

Com mais de três milhões de seguidores no Instagram, a mexicana Dania Mendez é o nome mais cotado para entrar no BBB 23. Os rumores ocorrem após confirmação de Key Alves como participante do reality La Casa de Los Famosos, em um intercâmbio entre os dois programas.

Dania é mais conhecida pela participação em outro reality, o Acapulco Shore, da MTV, onde causou muito e foi protagonista de alguns dos maiores e mais intensos barracos do programa.

Conhecida como barraqueira, a influenciadora estrelou uma cena jogando uma garrafa de água em uma outra participante viralizou nas redes sociais. Confinada no programa mexicano, ela vive romance com o ator Arturo Carmona.

A mexicana bombou no TikTok anda 2020, acumulando mais de quatro milhões de seguidores na redes. Ela também é apresentadora do programa de rádio Los 40 MX e já apareceu no clipe de Más de la Una, de Maluma.

Enquanto sites e perfis de fãs dão como certo o intercâmbio, a informação ainda não foi oficialmente confirmada por nenhum dos dois programas. Porém, Boninho já chegou a tuitar que Dania é sua favorita para o Big Brother. O intercâmbio deve durar uma semana.