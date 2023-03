Veja momento em que Dania Mendez recebe notícia de intercâmbio para o BBB 23

Após ser confirmada para o intercâmbio entre participantes do Big Brother Brasil 23, a participante Dania Mendez, 31 anos, recebeu a notícia nesta terça-feira (14). No reality "La Casa de Los Famosos", foi chamada ao confessionário e recebeu a notícia.

"Dania, meus parabéns. Quero comunicar que foi selecionada para um intercâmbio internacional. Poderá falar com seus companheiros amanhã, quando estiver na outra casa dos famosos. Repito então que agora mesmo já coloque os fones de ouvidos e a faixa no rosto, porque é o momento de partir", disse a produção.

Ao receber a novidade, Dania ficou surpresa: "Isso é uma brincadeira, não é? Que país você vai me levar? Eu não sei inglês. Meu Deus".

No entanto, logo colocou as vendas e os fones de ouvido para ser transportada ao Brasil.

Ela entra na casa nesta quarta-feira (15) e será integrante do grupo VIP. A modelo e influenciadora terá uma missão secreta relacionada ao Poder Curinga que será crucial no paredão formado no próximo domingo (19).

QUEM É DANIA MENDEZ

Com mais de três milhões de seguidores no Instagram, a mexicana Dania Mendez era o nome mais cotado para entrar no BBB 23. Modelo e influenciadora digital, Dania é mais conhecida pela participação em outro reality, o Acapulco Shore, da MTV, no qual foi protagonista de alguns dos maiores e mais intensos barracos do programa.