Dania Mendez é confirmada no BBB 23; participantes arrumam mala de mexicana

A participante Dania Mendez, 31, foi confirmada para o intercâmbio entre participantes do Big Brother Brasil 23 e La Casa de Los Famosos, no México. A informação foi divulgada pelo Gshow nesta terça-feira (14), após especulação de internautas.

Ela entra na casa nesta quarta-feira (15) e será integrante do grupo grupo VIP. A modelo e influenciadora terá uma missão secreta relacionada ao Poder Curinga que será crucial no paredão formado no próximo domingo (19).

No último dia 3 de março, Boninho, diretor do programa da TV Gbobo, já havia comentado sobre o intercâmbio. Nesta terça-feira (14), internautas apontavam que a mexicana Dania Mendez já estaria a caminho do Brasil. A ex-BBB Key Alves estará na edição do reality mexicano.

Uma usuária publicou o momento em que Dania é selecionada para participar da troca de casas vigiadas. "Ela vem passar uma semana no nosso BBB", escreveu.

Outro usuário publicou um vídeo do momento em que participantes arrumam a mala de Dania. "Ela deve chegar amanhã", escreveu.

Os apresentadores do programa mexicano informaram aos participantes da edição que essa semana um integrante do Big Brother Brasil irá entrar na casa. "Amanhã chegará um participante aqui. Uma aventura inédita". A participante escolhida será a ex-BBB e jogadora de vôley, Key Alves.

Key Alves embarcou na manhã desta terça-feira, rumo ao México. Na publicação no instagram, Key escreveu "México, estou chegando… Arriba!".

QUEM É DANIA MENDEZ

Com mais de três milhões de seguidores no Instagram, a mexicana Dania Mendez era o nome mais cotado para entrar no BBB 23. Modelo e influenciadora digital, Dania é mais conhecida pela participação em outro reality, o Acapulco Shore, da MTV, no qual foi protagonista de alguns dos maiores e mais intensos barracos do programa.