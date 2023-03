Boninho confirma intercâmbio no 'BBB 23' e faz suspense sobre quarto branco

Boninho confirmou que terá intercâmbio com o reality "La Casa de los Famosos" México e soltou suspense sobre a possibilidade de quarto branco no Big Brother Brasil 23. O anúncio foi feito no Instagram, durante a tarde desta sexta-feira (3).

"A está entregando tudo que vocês estão pedindo. Vai ter 'exchange' vai. Vai ter quarto branco?", fez suspense em vídeo. "Falei quarto branco?". No entanto, ele não chegou a confirmar definitivamente essa dinâmica.

"O BBB não vai parar!!! Já está tudo certo para nosso contato com La Casa de los Famosos México e não para por ai… ah!!! Alguém falou em quarto novo????", acrescentou em legenda da publicação.

O que é o quarto branco?

O quarto branco é um velho conhecido da audiência do "Big Brother Brasil". O cômodo é uma espécie de isolamento dentro do isolamento.

Nele, alguns participantes do reality show são trancafiados sem contato com o resto da casa. A decoração é inteiramente na cor branca, não há janelas ou outras formas de acesso ao mundo exterior e as luzes nunca se apagam. Nas edições anteriores, os escolhidos também não sabiam quanto tempo ficariam ali.

Em 2020, Manu, Gizelly e Prior participaram da dinâmica, mas Gavassi decidiu acionar o botão vermelho após oito horas de confinamento e foi ao paredão.