Fred Desimpedidos chora ao ver foto do filho no Quarto do Líder do BBB 23

Fred Desimpedidos ganhou a Prova do Líder na quinta-feira (2), e como prêmio pôde conferir no Quarto do Líder fotos da família e do filho, Cris, fruto do relacionamento com a influenciadora digital e ex-BBB Bianca Andrade.

Ao ver as imagens do pequeno, ele caiu no choro. A atriz Bruna Griphao, a cantora Aline Wirley e Larissa, que vive um affair com Fred no reality show, elogiaram Cris ao ver as fotos. “Que lindo. Meu Deus, Fred. Ele é lindo”, disse Bruna.“Ele é muito lindo. A bochecha”, acrescentou Larissa.

Fred entrou no Quatro do Líder usando a blusa que levou para o confinamento estampada com as mãozinhas do filho.

Nas redes sociais, os fãs do BBB 23 repercutiram o momento de emoção do jornalista ao ver o filho. “Todo mundo apaixonado no Gudugo”, escreveu um, se referindo ao apelido do bebê nas redes sociais. “Chorando horrores com o Fred chorando vendo a foto do Gudugo da mãe dele”, disse outro.