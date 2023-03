Como vai ser a dinâmica da 7ª semana do BBB 23? Veja detalhes

A dinâmica dos próximos dias do BBB 23 foi revelada nesta quinta-feira (2). O cronograma da semana começa com a Prova do Líder, que é de agilidade e tem todos os participantes jogando, menos Cezar Black, Key e Domitila.

A Key e Cezar foram vetados após indicação ao paredão por Guimê, que atendeu o Big Fone na quarta-feira (1º). Já Domitila foi vetada por Bruna, que teve acesso à decisão como último poder da liderança.

Na sexta-feira (3), os participantes apostam estalecas para o 'Poder Curinga', que garante a escolha de decidir qual grupo quer ficar, sendo também o primeiro a votar.

A Prova do Anjo acontece no sábado, assim como o toque do Big Fone pela segunda vez. Quem atender terá que salvar Key ou Cezar.

Paredão triplo

Durante a formação do paredão de domingo (5), já haverá um emparedado pela consequência do Big Fone. O brother que for salvo no sábado (4), poderá indicar um participante à berlinda.

O anjo imunizará um participante e o líder indicará outro para ir à berlinda. Já a votação dos outros participantes acontece dividida em 2 grupos por sorteio. Cada grupo vai para um quarto e os grupos votam entre si. O dono do 'Poder Curinga' poderá escolher em qual grupo quer ficar e será o primeiro a votar dentro do grupo.

Haverá Prova Bate-Volta, em que quatro pessoas disputam e duas se salvam. O resultado da eliminação acontece na terça-feira (7).

Cronograma

Quinta-feira (2): Prova do Líder

Prova do Líder Sexta-feira (3): Poder Curinga

Poder Curinga Sábado (4): Prova do Anjo e Big Fone

Prova do Anjo e Big Fone Domingo (5): Formação do Paredão

Formação do Paredão Terça-feira (7): Eliminação

