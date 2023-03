Quem atendeu o Big Fone nesta quarta (1º)? Saiba quem irá ao paredão no BBB 23

Mais um Big Fone tocou na casa do BBB 23, às 18h30 desta quarta-feira (1º) e foi atendido por Guimê. O brother precisou escolher dois participantes para ir à berlinda, apontando Key e Cezar Black.

No entanto, no sábado (4) o Big Fone tocará novamente, e aquele que atender poderá salvar um dos dois indicados. Assim, a pessoa que se livrar poderá indicár alguém ao Paredão no domingo (5).

COMO FUNCIONA O BIG FONE?

Considerado um clássico do Big Brother Brasil, o Big Fone desta edição está localizado na parte externa da casa. Ao tocar, os confinados precisam correr para atendê-lo, já que suas ligações concedem poderes.

Assim como nas edições anteriores, o participante que atender a chamada deverá fazer o que a voz do outro lado mandar. Essas ordens variam: durante toda a história do programa, os brothers que atenderam a ligação já conseguiram imunidade, o poder de indicar outro participante ao paredão, e, até, o desafio de enfrentar o Quarto Branco.

O Big Fone surgiu na oitava edição do reality show, e, desde então, é uma dinâmica ansiada pelo público e pelos confinados.