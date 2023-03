Filho de Rita Lee desmente boatos de morte da mãe: 'tomando sorvete'

O filho da cantora Rita Lee, João Lee, desmentiu, nesta quarta-feira (1º), o boato da morte da mãe, reforçando que ela se encontra bem neste momento. A artista de 75 anos está internada no Hospital Albert Einstein, na Zona Sul de São Paulo.

"Gente, minha mãe está bem. Eu tô aqui com ela agora. Ela está tomando sorvete. Não caiam em fake news", escreveu ele. Os boatos se iniciaram após internação da cantora na última sexta-feira (24).

Segundo o marido de Rita, Roberto de Carvalho, a internação não foi algo fora do comum e pode ser necessária em pacientes como a cantora, que passa por tratamento contra um câncer.

Legenda: João pontuou que a mãe está bem e segue em tratamento Foto: reprodução/Instagram

"Como qualquer pessoa que passou ou que passa por tratamento oncológico, internações para exames e avaliações podem ser necessárias. A família agradece o carinho, certa do respeito à privacidade, como estabelecido desde o início", reforçou nas redes sociais.

Cura da doença

Rita Lee foi diagnosticada com câncer de pulmão em maio de 2021. Ainda em abril do ano passado, outro filho da artista, Beto Lee, veio a público para revelar que a mãe estava curada da doença.

"A cura da minha mãe me emocionou para car*lho. Melhor notícia de todos os tempos. Manteve a cabeça erguida, com vontade de lutar e encarou tudo com seu bom humor habitual, tanto que apelidou o tumor de "Jair". That’s Rita", revelou ele, em tom bem-humorado com a boa notícia.

Durante o Carnaval, Rita chegou a utilizar o Instagram, mostrando as unhas pintadas em comemoração à festa. "Em clima de folia", escreveu em legenda para a imagem.

Rita, inclusive, já tinha histórico de câncer na família. Por conta disso, retirou as mamas em 2010, mesma cirurgia feita por Angelina Jolie três anos depois, como forma de prevenção da doença.