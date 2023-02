Filhos de Rita Lee reagem à publicação do pai sobre internação da cantora

Os filhos do compositor Roberto de Carvalho, Beto Lee e João Lee, reagiram a uma publicação do pai sobre o estado de saúde da cantora Rita Lee, de 75 anos. O músico fez uma publicação agradecendo o carinho dos fãs em nome da família.

O filho mais velho do casal, Beto, reagiu à publicação com o coração. Já João enviou "é isso ❤️", no post do pai deles.

Rita Lee e Roberto de Carvalho também são pais de Antônio Lee. O casal está junto desde 1996.

Também prestaram solidariedade a artista a jornalista Vera Magalhães e o diretor de TV, Boninho. A atriz Mel Lisboa e o ex-baixista da banda Barão Vermelho se manifestaram com emojis.

Músicos e fãs da cantora enviaram mensagens desejando conforto e força à família.

INTERNAÇÃO DA CANTORA

Rita Lee deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, na madrugada desta sexta-feira (24).

Não se sabe ainda o que motivou a internação. Contudo, o Metrópoles informou que o estado de saúde da artista era considerado "extremamente complicado".

Legenda: Rita Lee está internada desde a madrugada do dia 24 de fevereiro Foto: Reprodução/Instagram

Recentemente, a cantora, um dos maiores ícones do rock brasileiro, divulgou em suas redes sociais que se curou do câncer de pulmão que enfrentava desde 2021.