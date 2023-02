Rita Lee faz rara reaparição após remissão de câncer; veja imagem

Longe dos holofotes e dos palcos, a cantora Rita Lee, de 75 anos, fez uma reaparição rara, nessa segunda-feira (13), nas redes sociais do marido, o músico Roberto de Carvalho, de 70 anos.

Na imagem, a estrela, um dos maiores ícones da música brasileira, aparece com o cabelo curto e com os fios naturalmente brancos, estilo adotado nos últimos anos, e segura uma caneca com a foto do neto Arthur — filho do artista visual Antônio Lee, herdeiro da cantora, e a escritora e podcaster Camila Fremder. O objeto foi destacado pela antiga nora: “a caneca”, comentou Fremder, acompanhado de um emoji de coração, na postagem.

Legenda: Diversos fãs e famosos elogiaram a aparição da artista Foto: reprodução

Na publicação, o companheiro da cantora adicionou alguns corações na legenda. Em nove horas, desde que foi compartilhada, a publicação já acumula mais de 32 mil curtidas e 3,5 mil comentários no Instagram.

A cantora mantém a vida pessoal discretamente e se tornou ainda mais avessa à exposição após ser diagnosticada com um câncer no pulmão esquerdo, em 2010. O tumor entrou em remissão em abril de 2022.

Rita Lee e Roberto de Carvalho estão casados há mais de 26 anos, mas a relação amorosa do casal já existe há quase 50 anos, conforme o portal Splash. Juntos, eles dois são pais de Roberto, Antônio e João.

