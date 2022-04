Exames de Rita Lee indicam que cantora não está mais com tumor no pulmão

Os exames recentes da cantora Rita Lee, de 74 anos, indicam que artista não está mais com um tumor no pulmão. A informação foi divulgada na noite de segunda-feira (11) pelo Splash, do UOL.

Em maio de 2021, Lee começou o tratamento contra a doença, logo após ser diagnosticada com um tumor primário no pulmão esquerdo.

Também por conta do tratamento em questão, a cantora passou os últimos meses reclusa, aparecendendo apenas nas redes sociais do marido, o guitarrista Roberto Carvalho.

Agora, com o tumor emremissão, ela continuará fazendo exames para monitorar a situação, com o intuito de garantir que permaneça em bom estado de saúde.

Contra a doença

Em dezembro do ano passado, Roberto chegou a fazer relato emocionado sobre a artista e o enfrentamento da doença.

Foto: reprodução/Instagram

"Que ano difícil meu amor! Quanta provação! Meu coração em muitos momentos se despedaçou, para logo em seguida se deslumbrar diante de todas as suas demonstrações de coragem, força de vontade e resistência", escreveu.

Nesta segunda (11), não falou sobre a notícia da remissão, mas fez publicação singela com a cantora no jardim da casa onde moram.