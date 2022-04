Daniela Mercury vai processar Eduardo Bolsonaro por vídeo distorcido sobre Jesus, diz colunista

A cantora Daniela Mercury vai processar por crime contra a honra o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do presidente da República, Jair Bolsonaro. As informações são da colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo.

Em vídeo publicado no Twitter do deputado na semana passada, falas de Daniela foram editadas como se ela dissesse que Jesus Cristo era "gay, muito gay, muito bicha, muito viado, sim".

As imagens, na verdade, são de mais de três anos atrás, e o comentário da artista era sobre o cantor Renato Russo, morto em 1996.

A postagem foi apagada do Twitter do parlamentar, mas a assessoria fotografou e filmou a mensagem de Eduardo Bolsonaro em que ele divulgou o vídeo editado e a legenda: "Cuidado! Cenas fortes. Efeitos colaterais da abstinência de Lei Rouanet. A que ponto a pessoa contaminada chega. Deus, tenha misericórdia deles, eles não sabem o que falam".

Ainda de acordo com a colunista, Daniela será representada pelo criminalista José Luis Oliveira Lima.

Entenda o caso

O vídeo em que a fala de Daniela foi distorcida foi gravado em um show em julho de 2018, em Garanhuns (PE). Na época, o governo de Pernambuco havia cancelado a apresentação da peça "O Evangelho Segundo Jesus, Rainha do Céu", em que Jesus, interpretado pela atriz transsexual Renata Carvalho, vivia nos dias atuais como uma travesti.

A artista, então, protestou a favor da atriz censurada. "Já que a gente está falando de amor, me choca profundamente que os políticos desse país censurem uma peça de teatro", disse ela.

Mercury afirmou que Renata Carvalho era "Jesus Cristo, sim". E ainda completou, referindo-se à própria homossexualidade: "Jesus Cristo, eu estou aqui, eu sou gay, eu sou lésbica. E daí?".

Logo depois, Daniela começou a cantar uma música de Renato Russo, quando disse: "Meu amigo, Renato Russo, era gay, gay, muito gay, muito bicha, muito viado, sim".