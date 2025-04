Previsão do signo de Escorpião para hoje, 24 de abril

Hoje, o céu sussurra segredos e sinais. Vênus encontra os Nodos Lunares, enquanto se alinha com Saturno em Peixes, trazendo à tona questões profundas sobre amor, escolhas e destino. A Lua também está em Peixes e forma uma tensão com Júpiter em Gêmeos — o que pode gerar confusão, excesso de pensamento ou a sensação de que algo importante está por trás do véu.

Existe um mistério no ar. Uma decisão silenciosa, um corte necessário. Talvez não seja algo grandioso, mas sim uma pequena mudança na sua rotina que altera tudo. O que você tem feito por obrigação, mas que já não conversa com a sua alma?

Hoje é dia de escutar as entrelinhas da vida cotidiana. Elas podem te revelar exatamente o que precisa ser deixado para trás para que o essencial permaneça. Preste atenção nos pequenos incômodos — eles são pistas.

Signo de Escorpião hoje

As questões do coração se tornam mais visíveis. Romances, projetos criativos ou mesmo sua forma de se divertir pedem mais autenticidade. Corte aquilo que faz você esconder sua luz. É hora de criar com prazer e coragem.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.