Rita Lee é internada em hospital de São Paulo

Rita Lee, 75, deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, na madrugada desta sexta-feira (24). A informação foi publicada pela colunista Fábia Oliveira, do Em Off, e confirmada depois pelo Metrópoles.

Não se sabe ainda o que motivou a internação. Contudo, o Metrópoles informou que o estado de saúde da artista é considerado "extremamente complicado".

Câncer de pulmão

Recentemente, a cantora, um dos maiores ícones do rock brasileiro, divulgou em suas redes sociais que se curou do câncer de pulmão que enfrentava desde 2021.

Ela já estava afastada dos palcos desde 2012, quando enfrentou outros problemas de saúde. Desde então, vive uma rotina reclusa em um sítio no interior de São Paulo, com a família.