Johnny Hooker é criticado por dizer que Fernanda Torres não tem chance de Oscar

O cantor Johnny Hooker causou polêmica nas redes sociais nesta quarta-feira (20) ao dizer que a atriz Fernanda Torres não tem chance de ganhar o Oscar de melhor atriz.

Os indicados à premiação só serão anunciados em janeiro, mas fãs manifestam o desejo que Torres concorra a estatueta por sua atuação em 'Ainda Estou Aqui'.

A polêmica começou após Johnny Hooker comentar que Demi Moore, atriz estado-unidense que protagoniza o filme 'A Substância', deve ser a ganhadora.

“Nossa vencedora do Oscar”, escreveu Hooker no post da Academia do Oscar com a foto de Demi Moore no Instagram.

Legenda: Johnny Hooker demonstrou torcida por Demi Moore, atriz de 'A Substância' em Oscar Foto: Reprodução/Instagram

O cantor foi criticado por não demonstrar apoio à Fernanda Torres e respondeu: “Sou realista o suficiente para admitir que as chances de Fernanda de ganhar são nulas, apesar de amá-la muito”.

Ele voltou a comentar o assunto na rede social X e pediu desculpas pelo comentário. Hooker afirmou que respeita aos profissionais do cinema e está na torcida por uma indicação brasileira.

“Minha fala foi baseada em uma análise estatística, não oficial, pois amo cinema e acompanho há anos a dinâmica da premiação. Sei do protecionismo da indústria dos EUA e do quão difícil pode ser ganhar”, afirmou.

CAMPANHA POR 'AINDA ESTOU AQUI'

Fãs movimentam as redes sociais na campanha para que 'Ainda Estou Aqui' e o elenco recebam indicações a premiações internacionais de cinema.

Depois do sucesso no Festival de Veneza, onde o filme ganhou o prêmio de melhor roteiro, Fernanda Torres tem sido apontada como umas das favoritas para compor a lista das cinco melhores atrizes do Oscar.

A foto de Fernanda publicada no perfil da Academia ultrapassou milhões de curtidas em um dia. O perfil vem compartilhando registros de diversos artistas que participaram do ‘Governors Awards’.

Aclamado pela crítica, o longa 'Ainda Estou Aqui' já alcançou a marca de 1 milhão de espectadores e arrecadou cerca de R$ 23 milhões na bilheteria.

O filme narra a história da mãe do jornalista Marcelo Rubens Paiva, Eunice Paiva. Interpretada por Fernanda Torres, ela teve o marido assassinado pelo regime militar em 1972 e passou cerca de 40 anos procurando por pistas do desaparecimento dele, vivido nas telas por Selton Mello.