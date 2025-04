CAPTEI: UNIFOR Lança Mostra Fotográfica em Comemoração ao Centenário de Edson Queiroz

Em uma manhã marcada por emoção e lembranças, a Universidade de Fortaleza inaugurou a mostra fotográfica "Memórias e Afetos: 100 anos de Edson Queiroz", dando início às comemorações pelo centenário do empresário cearense.

A curadoria, conduzida por Jari Vieira, apresenta 32 fotografias inéditas do acervo de Yolanda Queiroz, que capturam diferentes facetas da vida do fundador de um dos maiores conglomerados empresariais do Brasil.

Legenda: Mostra Fotográfica em Homenagem aos 100 anos de Edson Queiroz Foto: Ares Soares

O evento contou com a presença de professores, alunos, familiares, convidados e curiosos, todos unidos para celebrar o legado de Edson Queiroz, nascido em Cascavel.

Legenda: Mostra Fotográfica em Homenagem aos 100 anos de Edson Queiroz Foto: Ares Soares

As imagens expostas revelam não apenas sua trajetória empresarial, com destaque para suas contribuições em setores como energia e educação, mas também seu lado pessoal como homem de família, apaixonado por arte e fotografia.

Legenda: Mostra Fotográfica em Homenagem aos 100 anos de Edson Queiroz Foto: Ares Soares

A mostra é mais do que uma homenagem; é uma oportunidade de redescobrir o impacto duradouro de Edson Queiroz no desenvolvimento econômico e cultural do Ceará, refletindo o seu sonho de criar uma "fábrica de doutores" por meio da Fundação Edson Queiroz.

Legenda: Igor, Manoela, Paula e Lenise Queiroz, Gina e Randal Pompeu Foto: Ares Soares

Veja nas fotos de Ares Soares:

Legenda: Igor, Lenise, Paula e Manoela Queiroz Foto: Ares Soares

Legenda: Igor e Paula Queiroz Frota e Juarez Leitão Foto: Ares Soares

Legenda: Silvio Frota e Paula Queiroz Frota Foto: Ares Soares

Legenda: Igor Queiroz e Juarez Leitão Foto: Ares Soares

Legenda: Gina e Randal Pompeu Foto: Ares Soares

Legenda: Abelardo Rocha Foto: Ares Soares

Legenda: Adriane Hortrêncio, Jari Vieira e Sabrina Aguiar Foto: Ares Soares

Legenda: Paula Queiroz Frota Foto: Ares Soares

Legenda: Juarez Leitão e Paula Queiroz Frota Foto: Ares Soares

Legenda: Thiago Braga, Adriana Helena e Jari Vieira Foto: Ares Soares

Legenda: Professores da Unifor Foto: Ares Soares

Legenda: Professores da Unifor Foto: Ares Soares

Legenda: Professores da Unifor Foto: Ares Soares

Legenda: Professores da Unifor Foto: Ares Soares

Legenda: Professores da Unifor Foto: Ares Soares

Legenda: Professores da Unifor Foto: Ares Soares

Legenda: Randal Pompeu com os Professores da Unifor Foto: Ares Soares

Legenda: Sabrina Aguiar Foto: Ares Soares

Legenda: Lenise Queiroz Foto: Ares Soares

Legenda: Manoela Queiroz Foto: Ares Soares

Legenda: Eurico Miranda Foto: Ares Soares

Legenda: Igor, Manoela, Lenise e Paula Queiroz, Gina e Randal Pompeu e Eurico Miranda Foto: Ares Soares

Legenda: Juarez Leitão Foto: Ares Soares

Legenda: Igor, Manoela, Paula e Lenise Queiroz, Gina e Randal Pompeu Foto: Ares Soares