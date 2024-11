Perfil oficial do Oscar publica foto de Fernanda Torres e brinca nos comentários: ‘Ela é mãe'

O “The Academy”, perfil oficial do Oscar, publicou uma foto da atriz Fernanda Torres no Instagram, na tarde desta segunda-feira (18). A postagem faz alusão à participação da protagonista do filme “Ainda Estou Aqui” no ‘Governors Awards’, realizado no último domingo (17), em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Na foto, a brasileira aparece com o look Dior escolhido para a festa da Academia que homenageia os profissionais da indústria cinematográfica. O próprio perfil da Academia brincou nos comentários. “Ela é mãe”, escreveu em inglês, em referência ao papel de Eunice Paiva no longa dirigido por Walter Salles.

A postagem anima ainda mais os fãs de cinema que estão na expectativa da nomeação da atriz para o Oscar. Depois do sucesso no Festival de Veneza, onde o filme ganhou o prêmio de melhor roteiro, Fernanda Torres tem sido apontada como umas das favoritas para compor a lista das cinco melhores atrizes da premiação.

A relação só deve ser divulgada em 17 de janeiro de 2025, mas os fãs brasileiros já estão animados com a possibilidade e não demoraram a publicar comentários exaltando a atriz. “Ela está chegando para a vitória”, escreveu um seguidor. “Merece demais o Oscar”, comentou outro.

Em pouco mais de duas horas de publicada, a foto já tem mais de 183 mil curtidas e 39 mil comentários. A organização do Oscar também compartilhou registros de outros atores que participaram do ‘Governors Awards’, como Daniel Craig (007), Tilda Swinton (O Quarto ao Lado) e Lupita Nyong'o (12 Anos de Escravidão).

ESTREIA DE SUCESSO

Aclamado pela crítica e uma das principais apostas para o Oscar de 2025, o filme "Ainda Estou Aqui", protagonizado por Fernanda Torres, Fernanda Montenegro e Selton Mello, chegou aos cinemas brasileiros em 7 de novembro. Em solo nacional, o longa já alcançou a marca de 1 milhão de espectadores e arrecadou cerca de R$ 23 milhões na bilheteria.