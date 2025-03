CAPTEI: Zélia Ximenes Lima: Setenta Anos de Memórias em um Almoço Inesquecível

Na segunda-feira, 10, o restaurante Sala.3035 se transformou em um verdadeiro palco de celebração e afeto, ao receber o aniversário de 70 anos de Zélia Ximenes Lima. Por lá, muitas amigas e familiares em um almoço repleto de boas energias.

Legenda: Zélia Ximenes e Família Foto: LC Moreira

Fátima Flores trouxe para o ambiente do restaurante, que já é lindo, arranjos delicados e uma paleta de cores que evocava alegria compuseram o cenário perfeito para essa comemoração especial.

Legenda: Decoração Foto: LC Moreira

A anfitriã, que esbanjou elegância em um conjunto branco. Recebeu suas convidadas com carinho de sempre.

Legenda: Ana Luiza Costa Lima, Ana Pinheiro, Zélia Ximenes, Célia Falcão e Regina Caminha Foto: LC Moreira

No menu do aniversário, uma combinação que envolvia degustações: desde uma experiência culinária à música ao vivo. Sandrinha trouxe sua linda voz e presença muito chique, versão pocket acústico, dos clássicos do forró aos sertanejos.

Legenda: Sandrinha Foto: LC Moreira

Entre brindes, risadas e memórias compartilhadas, ficou evidente que a festa de 70 anos de Zélia Ximenes Lima foi mais do que um simples aniversário; foi uma celebração do amor, da amizade e da gratidão.

Legenda: Parabéns Foto: LC Moreira

LC Moreira Esteve por lá e captou fotos. Vem ver!

Legenda: Alfredo e Zélia Ximenes Foto: LC Moreira

Legenda: Zélia e Bia Ximenes Foto: LC Moreira

Legenda: Rafaela Carvalho e Zélia Ximenes Foto: LC Moreira

Legenda: Thiago Aguiar, Alfredo, Zélia e Alfredo Filho Foto: LC Moreira

Legenda: Rafaela Carvalho, Bia e Zélia Ximenes e Ticiana Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Thiago Aguiar e Bia Ximenes Foto: LC Moreira

Legenda: Zélia Ximenes e Nádia Benevides Foto: LC Moreira

Legenda: Rafaela Carvalho, Alfredo e Zélia Ximenes, Bricia Carvalho, João Pedro e Enzo Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Bricia Carvalho, Zélia Ximenes e Germana Viana Foto: LC Moreira

Legenda: Aninha e Zélia Ximenes Foto: LC Moreira

Legenda: Alfredo Ximenes e Fernanda Parente Foto: LC Moreira

Legenda: Airce, Zélia e Rita Ximenes Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Teresa Fiúza e Zélia Ximenes Foto: LC Moreira

Legenda: Alice Aguiar e Zélia Ximenes Foto: LC Moreira

Legenda: Enzo Lima, Bia e Carolina Ximenes Foto: LC Moreira

Legenda: Zélia Ximenes e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Guirlanda Ponte e Zélia Ximenes Foto: LC Moreira

Legenda: Gena Campos, Andréa Rios Montenegro, Zélia Ximenes e Desiree Montenegro Foto: LC Moreira

Legenda: Geysa e Zélia Ximenes Foto: LC Moreira

Legenda: Germana Viana e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Bia e Zélia Ximenes e Cláudia Chaves Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Laura Brasil e Zélia Ximenes Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Lúcia Cavalcante e Zélia Ximenes Foto: LC Moreira

Legenda: Bricia Carvalho, Zélia Ximenes e Rafaela Carvalho Foto: LC Moreira

Legenda: Castorina e Zélia Ximenes Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Marta e Zélia Ximenes Foto: LC Moreira

Legenda: Cida Soares, Zélia Ximenes e Ana Maria Soares Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudia Meireles e Zélia Ximenes Foto: LC Moreira

Legenda: Cristina Pegado e Zélia Ximenes Foto: LC Moreira

Legenda: Fátima Calado, Tânia Leitão, Zélia Ximenes, Lúcia Pires e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Edirce Albuquerque e Zélia Ximenes Foto: LC Moreira

Legenda: Emília e Zélia Ximenes Foto: LC Moreira

Legenda: Desiree Montenegro e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Dadai Rodrigues, Zélia Ximenes e Ana Luiza Dias Foto: LC Moreira

Legenda: Fernanda Parente e Zélia Ximenes Foto: LC Moreira

Legenda: Eulália Pimentel e Zélia Ximenes Foto: LC Moreira

Legenda: Iolanda Castro e Zélia Ximenes Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudia e Cristiana Chaves, Zélia Ximenes, Flávia Chaves, Gilda Almeida e Margarida Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Jô e Zélia Ximenes Foto: LC Moreira

Legenda: Mariza Biazoli e Zélia Ximenes Foto: LC Moreira

Legenda: Ivana Lima, Cida Oliveira, Zélia Ximenes, Onorina de Deus, Rafaela Goiana e Simone Simões Foto: LC Moreira

Legenda: Marjorie Xerez e Zélia Ximenes Foto: LC Moreira

Legenda: Rafaela Carvalho, Zélia e Bia Ximenes e Dayse Tavares Foto: LC Moreira

Legenda: Jacqueline Simões, Aparecida Martins, Zélia Ximenes e Germana Viana Foto: LC Moreira

Legenda: Zena Gustavo e Zélia Ximenes Foto: LC Moreira

Legenda: Zélia Ximenes e Liana Fiúza Foto: LC Moreira

Legenda: Mirna Aguiar, Zélia Ximenes e Aroliza Guimarães Foto: LC Moreira

Legenda: Zélia Ximenes e Hilda Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: Zélia Ximenes e Germana Viana Foto: LC Moreira

Legenda: Rafaela Goiana, Zélia Ximenes e Ivana Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Zélia Ximenes e Germana Ginelli Foto: LC Moreira

Legenda: Zélia Ximenes e Excelsa Costa Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Zélia Ximenes e Família Foto: LC Moreira

Legenda: Zélia Ximenes e Divane Pontes Foto: LC Moreira

Legenda: Zélia Ximenes e Cibele Hissa Foto: LC Moreira

Legenda: Thiago Aguiar, Bia, Zélia e Alfredo, Davi e Carolina Ximenes Foto: LC Moreira

Legenda: Zélia Ximenes e Ângela Barreira Foto: LC Moreira

Legenda: Zélia Ximenes e Ana Maria Soares Foto: LC Moreira

Legenda: Zélia Ximenes e Ana Luiza Costa Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Zélia Ximenes e Amigas Foto: LC Moreira

Legenda: Zélia e Régia Ximenes Foto: LC Moreira

Legenda: Xênia Mota e Zélia Ximenes Foto: LC Moreira

Legenda: Wládia Parente e Zélia Ximenes Foto: LC Moreira

Legenda: Thiago Aguiar, Bia, Alfredo e Zélia Aguiar, Rafaela Carvalho, Carolina e Davi Ximenes, João Pedro e Enzo Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Regina Carvalho e Zélia Ximenes Foto: LC Moreira

Legenda: Regina Pimentel e Zélia Ximenes Foto: LC Moreira

Legenda: Salete Aguiar e Zélia Ximenes Foto: LC Moreira

Legenda: Leila Buttenmuller, Zélia e Mônica Ximenes Foto: LC Moreira

Legenda: Sandra Torres e Rafaela Carvalho, Zélia e Bia Ximenes Foto: LC Moreira

Legenda: Sandrinha e Zélia Ximenes Foto: LC Moreira

Legenda: Márcia Melo, Lilia Zélia Ximenes e Cecí Castro Foto: LC Moreira

Legenda: Tyrza Cysne e Zélia Ximenes Foto: LC Moreira

Legenda: Teresa e Zélia Ximenes Foto: LC Moreira

Legenda: Virginia e Zélia Ximenes Foto: LC Moreira